Reproducao / G1 Kamala Harris discursou pela primeira vez após vitória de Trump nas eleições norte-americanas

A vice-presidente dos Estados Unidos , Kamala Harris , fez um discurso reconhecendo oficialmente sua derrota na corrida presidencial e enfatizou a importância de aceitar o resultado das urnas.

Diante de uma multidão de apoiadores, nesta quarta-feira (6), depois de ser derrotada por Trump na corrida pela Casa Branca , ela afirmou “É preciso aceitar os resultados”.

"Um princípio fundamental da democracia americana é que, quando perdemos uma eleição, aceitamos os resultados", ela disse. "Esse princípio, tanto quanto qualquer outro, distingue a democracia da monarquia e da tirania, e qualquer um que busque a confiança pública deve honrá-lo."

A vice-presidente afirmou que está muito grata pela confiança de seus eleitores, mesmo o resultado não sendo o que ela queria.

"Deixe-me dizer que meu coração está cheio hoje. Meu coração está cheio hoje, cheio de gratidão pela confiança que vocês depositaram em mim, cheio de amor pelo nosso país e cheio de determinação. O resultado desta eleição não foi o que queríamos, não foi o que lutamos, não foi o que votamos, mas ouça-me quando digo que a luz da promessa da América sempre brilhará forte, contanto que nunca desistamos e continuemos lutando", ressaltou Kamala.

Kamala ligou para Trump , mais cedo, e parabenizou o rival pela vitória. Já o presidente Joe Biden entrou em contato o republicano e o convidou para uma reunião na Casa Branca.



“O presidente Biden expressou seu comprometimento em garantir uma transição tranquila e enfatizou a importância de trabalhar para unir o país”, afirmou um funcionário do governo americano.

Kamala também agradeceu à sua família, ao presidente Biden, à primeira-dama Dra. Jill Biden, ao seu companheiro de chapa, o governador Tim Walz, após a campanha.

"Estou muito orgulhoso da corrida que corremos e da maneira como corremos. Ao longo dos 107 dias desta campanha, tivemos a intenção de construir uma comunidade e coalizões, unindo pessoas de todas as esferas da vida e origens, unidas pelo amor ao país com entusiasmo e alegria em nossa luta pelo futuro da América. E fizemos isso com o conhecimento de que todos nós temos muito mais em comum do que aquilo que nos separa", disse.

A democrata demostrou um tom de união ao falar do respeito da democracia e reforçou o compromisso com a constituição dos Estados Unidos.

"Minha lealdade a todos os três é o motivo pelo qual estou aqui hoje — para dizer que, embora eu reconheça esta eleição, não reconheço a luta que impulsionou esta campanha", completou.

A vice-presidente ainda prometeu continuar lutando pela democracia, pelo Estado de direito e pela justiça igualitária.

"Às vezes a luta demora um pouco. Isso não significa que não venceremos", disse ela, fazendo um apelo diretamente aos seus jovens apoiadores. Não se desesperem. Este não é o momento de desistir. Este é o momento de arregaçar as mangas. Este é o momento de organizar, mobilizar e permanecer engajados em prol da liberdade, da justiça e do futuro que todos sabemos que podemos construir juntos", ressaltou.

Segundo a CBS News, Harris havia garantido 222 votos eleitorais, aquém dos 291 acumulados por Trump, seu oponente republicano perto das 9h (horário de Brasília).



Trump faz o seu discurso





Enquanto isso, o presidente eleito Donald Trump discursou ainda durante a madrugada, proclamando sua vitória e defendendo a necessidade de unificação nacional.

“É o momento de deixar as divisões dos últimos quatro anos para trás. É hora de nos unirmos. Nós vamos tentar, nós temos que tentar. E vai acontecer. O sucesso nos unirá”, declarou Trump.

Trump relembrou seu primeiro mandato, afirmando que o sucesso econômico contribuiu para unir o país. “À medida que nós ganhamos mais sucesso, as pessoas começaram a se unir. O sucesso irá nos unir”, reforçou o republicano.

Em seu discurso, o novo presidente também comentou os conflitos internacionais, dizendo que pretende adotar uma postura de pacificação global. “Disseram que eu começaria uma guerra. Mas eu não vou começar nenhuma guerra. Eu vou pôr fim a guerras”, prometeu Trump, em uma mensagem que busca tranquilizar a população americana e aliados internacionais sobre suas intenções.