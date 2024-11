ANSA/AFP Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos

Não é apenas a vitória acachapante sobre a democrata Kamala Harris que torna a segunda eleição de Donald Trump nos Estados Unidos histórica: além de retornar fortalecido à Casa Branca, o magnata de 78 anos contará com maioria republicana no Congresso e entre os governadores, sem contar a predominância conservadora na Suprema Corte construída em seu primeiro mandato.

Segundo projeções da imprensa americana, Trump tem pelo menos 277 dos 538 votos no colégio eleitoral , mas a apuração nos estados restantes (Alasca, Arizona, Michigan e Nevada) indica que ele terminará com 312 delegados, superando seu próprio resultado em 2016 (304) e o do presidente democrata Joe Biden em 2020 (306).

Trump já assegurou quatro dos sete estados-pêndulo (Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin) e deve levar os outros três (Arizona, Michigan e Nevada).

No voto popular, o magnata é o primeiro republicano a vencer desde George W. Bush em 2004. Nesse período, todos os candidatos democratas foram os mais votados, incluindo na disputa entre Hillary Clinton e Trump em 2016.

Até o momento, o republicano tem cerca de 71,6 milhões de votos (51%), contra 66,6 milhões de Harris (47,4%). Em 2020, Trump teve 74,2 milhões (46,8%), e Biden, 81,3 milhões (51,3%), evidenciando uma queda drástica do eleitorado democrata.

O Partido Republicano também já assegurou maioria no Senado, com 52 membros de um total de 100, contra 42 do Partido Democrata, e essa margem ainda pode aumentar com os seis assentos restantes.



A situação na Câmara dos Representantes ainda não está oficialmente definida, mas os conservadores já estão com 203 cadeiras, contra 178 dos progressistas, e precisam de apenas 15 para manter a maioria na casa.



Outro sinal da "onda vermelha" nos EUA está nos 11 estados que foram às urnas para eleger um novo governador, com oito vitórias republicanas e três democratas. O partido de Trump manteve Dakota do Norte (Kelly Armstrong), Indiana (Mike Braun), Missouri (Mike Kehoe), Montana (Greg Gianforte), New Hampshire (Kelly Ayotte), Utah (Spencer Cox), Vermont (Phil Scott) e Virgínia Ocidental (Patrick Morrisey).



Já a legenda de Harris conseguiu segurar Carolina do Norte (Josh Stein), Delaware (Matt Meyer) e Washington (Bob Ferguson). Com isso, está mantida a divisão de 27 governadores republicanos e 23 democratas.



Para além de tudo isso, Trump contará com uma Suprema Corte provavelmente amistosa, uma vez que seis dos nove juízes têm orientação conservadora, incluindo três deles indicados pelo presidente eleito (Amy Barrett, Brett Kavanaugh e Neil Gorsuch).