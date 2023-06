Reprodução: Youtube Caminhão pega fogo e viaduto desaba na Filadélfia

Na manhã deste domingo (11), parte de um viaduto desabou próximo à rampa da Cottman Avenue, na Filadélfia, nos Estados Unidos, após um caminhão pegar fogo embaixo da estrutura.

As autoridades, em um breve comunicado, solicitaram aos motoristas que evitassem a rodovia I-95 no nordeste da cidade. A via permanece fechada em ambas as direções devido ao colapso da ponte no sentido norte entre a Cottman Avenue e a Academy Road, causado pelo incêndio do caminhão.

Tumar Alexander, diretor-gerente da Filadélfia, afirmou que o trânsito será impactado por um longo período de tempo.

Cerca de 11 quilômetros da rodovia estão fechados, desde as avenidas Allegheny e Castor (saída 25) até Academy Road e Linden Avenue (saída 32).

Além disso, as autoridades alertaram que outras vias próximas à ponte também estão fechadas devido à presença da polícia e dos bombeiros no local.

Dominick Mireles, diretor do Escritório de Gerenciamento de Emergências da cidade, declarou que será um dia longo e sugeriu que a reparação da estrada pode levar semanas.

Serão necessários equipamentos de construção pesada para procurar e remover os destroços, conforme explicou Mireles.

As autoridades informaram que acreditam que um veículo sob a ponte desabada continua em chamas, e será necessário o uso de equipamentos pesados para lidar com o incêndio remanescente.

