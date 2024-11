Reprodução/BBC Allan Lichtman desenvolveu um sistema de previsão para as eleições dos EUA





As eleições presidenciais nos EUA acontecem nesta terça-feira (5), em uma disputa acirrada entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump . A expectativa é saber quando será conhecido o vencedor, uma vez que as apurações podem levar dias.

Um historiador de 77 anos, Allan Lichtman desenvolveu o modelo de previsões chamado “ As 13 chaves da Casa Branca ”, com critérios capazes de antecipar o futuro vencedor. De acordo com o jornal Le Parisien , em 40 anos o “Nostradamus americano” só errou uma vez, no ano 2000.

O historiador analisa 13 fatores que podem ser favoráveis ou contrários aos candidatos republicanos e democratas na corrida eleitoral.

Previsões para 2024

Neste ano, o historiador prevê que Kamala Harris será a próxima presidente dos Estados Unidos, já que a democrata “ganha nove das 13 chaves analisadas”. Para Allan, os pontos favoráveis a Harris são, entre outros, a unidade do partido por trás de sua candidatura, os resultados positivos da administração Biden, a saúde da economia americana e as ausências de escândalos e de revolta social.

Contra a vitória de Harris, estão a derrota dos democratas na Câmara de Representantes nas eleições de meio de mandato, em 2022, o fato dela não ser a presidente em exercício, as dificuldades para se posicionar além das divisões partidárias e o fracasso da política externa, principalmente em relação à guerra na Faixa de Gaza, aponta o historiador.





Acredita-se que a votação terá forte participação dos eleitores nos sete estados-pêndulos, que podem decidir as eleições. Eles são os estados sem grande predominância de vitórias republicanas ou democratas ao longo da história. Cada vitória nesses estados pode fazer diferença em uma eleição tão apertada.