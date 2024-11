Montagem iG - White House (Wikimedia Commons) Kamala Harris e Donald Trump, candidatos à Presidência dos Estados Unidos

A primeira urna das eleições dos Estados Unidos foi aberta - e já fechou - na pequena comunidade de Dixville Notch , em New Hampshire , na madrugada desta terça-feira (5). Seguindo o resultado das últimas pesquisas, houve um empate : Kamala Harris e Donald Trump r eceberam três votos cada.

Localizada no condado de Coös, próxima à fronteira com o Canadá, a comunidade de Dixville Notch é conhecida desde a década de 1960 como a primeira a começar e a encerrar a votação presidencial estadunidense. Por lá, o pleito começa à meia-noite do horário local e termina minutos depois, uma vez que há menos de dez eleitores.

Nas eleições de 2020, apenas cinco eleitores votaram na comunidade. À época, todos os votos foram para Joe Biden. Já em 2016, Hillary Clinton teve 4 votos, enquanto Trump recebeu 2.

O último empate registrado na urna de Dixville Notch foi em 2012, quando Barack Obama e Mitt Romney receberam 5 votos cada. Naquele ano, Obama foi reeleito presidente com ampla vantagem.

Eleições em New Hampshire

No restante do estado de New Hampshire, as urnas devem ser abertas às 11h (13h, em Brasília). Em outros estados no leste dos Estados Unidos, o pleito se inicia entre as 5h e as 7h, pelo horário local.

Apesar do empate em Dixville Notch, o estado de New Hampshire costuma votar no Partido Democrata. Sendo assim, espera-se que Kamala Harris leve todos os quatro delegados da região.