Reprodução: X OVNI avistado durante o Eclipse Solar

Vídeo de um OVNI (objeto voador não identificado) que teria sido avistado no Texas durante o eclipse solar de 8 de abril , gerou várias teorias nas redes sociais. Somente na rede X (antigo Twitter), a gravação foi milhares de vezes compartilhada e teve mais de 23 milhões de visualizações.

Matt Wallace, usuário do X, publicou o vídeo pouco antes das 3h BST da manhã do dia 9 de abril com a seguinte legenda: “Acabou de surgir um novo vídeo do OVNI avistado sobre Arlington, Texas, durante o eclipse solar de hoje e as pessoas estão pirando porque ele parece desaparecer nas nuvens”.

O vídeo começa mostrando um eclipse parcial, em seguida, uma sombra que parece aumentar. A gravação diminui o zoom e mostra o que parece ser o OVNI se movendo rapidamente e desaparecendo logo em seguida.

🚨RED ALERT: A new video just surfaced of the UFO spotted over Arlington Texas during the solar eclipse today and people are freaking out because it seems to disappear into the clouds ⚠️ pic.twitter.com/9Syu9hyPKK — Matt Wallace (@MattWallace888) April 9, 2024

A resposta de um usuário teria explicado o vídeo. "Sombra nas nuvens de um avião de maior altitude. Já vi isso muitas vezes como observador de aviação", escreveu @VikesRock23.



Outros usuários brincaram: "Espero que eles não peçam para ver nosso líder", "O governo implantou seu piloto de OVNI hoje. Eles não tiveram muito tempo de vôo. Precisa se manter atualizado, sabe como é".

O eclipse total solar aconteceu na América do Norte na segunda-feira (8) . O fenômeno pôde ser visto primeiro no México, depois seguiu para os EUA, e foi para Dallas, no Texas, Indianápolis, Cleveland e Buffalo. Em seguida, passou pelo canto noroeste do Canadá.

Cerca de 32 milhões de pessoas vivem na área onde a Lua bloqueou totalmente o Sol, segundo a Nasa. Mais de 150 milhões vivem perto dessa região.

De acordo com os cientistas especializados, o próximo eclipse solar vai ocorrer ainda em 2024, mas não será total. Os especialistas afirmam que o próximo fenômeno vai ser do tipo anular, que ocorre quando a Lua bloqueia apenas parte da luz do Sol. Ele será em 2 de outubro de 2024 e poderá ser visto no Brasil.





