Lenio Cidreira/Liberdade News Acidente na BR-101 na Bahia

Um acidente deixou ao menos nove pessoas mortas e 23 feridas, após um ônibus de turismo colidir em um barranco e tombar na manhã desta quinta-feira (11), na rodovia BR-101, na Bahia.

O acidente aconteceu no Km 885, por volta das 4h30, na região do município de Teixeira de Freitas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo saiu do Rio de Janeiro e tinha como destino Porto Seguro (BA), município turístico que fica no extremo sul baiano.

Informações confirmadas pelo Portal iG indicam que 34 pessoas estavam no ônibus de modelo Scania/MPolo Paradise LDR, com capacidade para 44 passageiros. Os dois motoristas do veículo não tiveram ferimentos.

A PRF apura que uma das possíveis causas do tombamento teria sido "velocidade incompatível".



Os feridos foram levados por funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

O ônibus da empresa RM Viagens e Turismo saiu da Penha (RJ) às 13h de quarta-feira (10), e tinha previsão de chegar em Porto Seguro (BA) às 9h desta quinta.

Em nota, a empresa informou que a "causa do acidente não foi esclarecida", mas que está empenhada "em prestar todo o suporte necessário aos envolvidos".

"Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes em todas as nossas viagens, é nossa prioridade. Que Deus abençoe e conforte a todos", disse a RM Turismo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.