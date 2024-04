Reprodução/Gary Hershorn/ Reuters Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, com o eclipse solar total ocorrendo ao fundo

O eclipse solar total , que ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, aconteceu nesta segunda-feira (8). O fenômeno pôde ser visto apenas por habitantes e turistas dos três países da América do Norte: México , Estados Unidos e Canadá . Apesar disso, nas redes sociais, diversos internautas mostraram as incríveis imagens do eclise. Veja algumas abaixo.

Segundo os cientistas especializados, o próximo eclipse solar vai ocorrer ainda em 2024, mas não será total. Os especialistas afirmam que o próximo fenômeno vai ser do tipo anular, que ocorre quando a Lua bloqueia apenas parte da luz do Sol. Ele será em 2 de outubro de 2024 e poderá ser visto no Brasil.

