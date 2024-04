Reprodução Instagram Carruagem de 36 metros

No sábado (7), durante a feira anual de carruagens do templo Huskur Madduramma, uma carruagem de templo de 36 metros de altura desabou na cidade de Anekal, perto de Bengaluru.

A estrutura, construída para um evento religioso e cultural, caiu, quase atingindo um poste elétrico e um grupo de devotos que conseguiram se mover rapidamente para um local seguro.

Milhares de devotos de mais de 10 aldeias estavam presentes na feira anual do templo quando o incidente ocorreu. Felizmente, não houve relatos de feridos.

Um vídeo do momento exato do desabamento da carruagem se tornou viral desde então, capturando a tensão do momento.

Vídeo