A Polícia Federal (PF) irá conduzir uma investigação para determinar se o bilionário e proprietário do X, Elon Musk, cometeu crimes ao ameaçar descumprir ordens judiciais do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por meio da rede social. A informação foi divulgada pela CNN Brasil.

A decisão de abrir a investigação foi tomada pelo próprio Moraes, que determinou a inclusão de Musk no inquérito em questão.

Fontes próximas à investigação informaram à CNN que uma colaboração com o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, não está descartada, caso seja necessária para a apuração conduzida pela PF.

No último sábado (6), Elon Musk questionou publicamente Alexandre de Moraes em uma postagem antiga do ministro em seu perfil oficial no X.

Na publicação em que Moraes parabenizava Ricardo Lewandowski pela nomeação como ministro da Justiça e Segurança Pública, Musk perguntou: "Por que você está exigindo tanta censura no Brasil?".

Em seguida, o bilionário compartilhou uma série de mensagens criticando o ministro e o acusando de praticar "censura" e "violar a lei" brasileira.

