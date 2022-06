Reprodução Objetos retirados do estômago de paciente na Turquia

Médicos ficaram perplexos com a situação de um paciente atendido recentemente em Ipekyolu ( Turquia ): eles retiraram do estômago do homem de 35 anos exatos 233 objetos, incluindo moedas, baterias, ímãs, pregos, pedaços de vidro, pedras, porcas e parafusos.

Burhan Demir levou seu irmão mais novo, identificado apenas como Z., a um hospital depois que ele se queixara de forte dor abdominal.

Mas quando os médicos realizaram exames de endoscopia, ultra-som e raios-X, ficaram surpresos ao descobrir todos os itens. O paciente foi submetido a cirurgia de emergência no mesmo centro médico, relatou o " Metro ".

Reprodução Paciente se recupera após ter 233 objetos retirados do estômago





"Durante a cirurgia, vimos que um ou dois dos pregos passaram pela parede do estômago. Vimos que havia dois pedaços de metal e duas pedras de tamanhos diferentes no intestino grosso. Descobrimos que havia baterias, ímãs, pregos, moedas, cacos de vidro e parafusos. Nós limpamos seu estômago completamente", afirmou um dos cirurgiões envolvidos na operação.

"Não é uma situação que vemos em adultos, ocorre principalmente na infância, com corpos estranhos engolidos inconscientemente", acrescentou ele.

O paciente deverá ser submetido a avaliação psiquiátrica.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.