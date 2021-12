Após descarte inadequado de uma lata de cerveja vazia, uma cobra venenosa ficou com a cabeça presa, em Odisha, na Índia .

O alerta foi emitido pelos residentes do vilarejo que notaram que a cobra estava em perigo e solicitaram a ajuda das equipes de resgate de animais da organização Snake Helpline.

O vídeo mostra um socorrista usando uma tesoura para cortar cuidadosamente a lata e libertar a cobra.

A primeira etapa foi fazer um pequeno furo na lata, para permitir que a serpente respirasse. Em seguida, cobriram a boca dela com um tubo de plástico transparente com a extremidade aberta, enquanto tentavam cortar o restante do material e libertá-la.

Depois de quase 20 minutos, os socorristas conseguiram libertar o réptil. Em seguida, trataram seus ferimentos com medicamentos e o devolveram à natureza.

De acordo com um dos profissionais envolvidos no resgate, tratava-se de uma cobra naja, gênero bastante comum na Índia, além de outros países como Paquistão e Bangladesh. Ela é famosa por sua alta periculosidade em caso de picada em humanos.

As informações são do UOL .