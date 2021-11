Reprodução/Shutterstock Homem dado como morto em necrotério foi encontrado vivo

Um homem que havia sofrido um acidente de trânsito foi dado como morto pelos profissionais do hospital e levado ao necrotério para autópsia. Seis horas depois, ele foi retirado vivo de lá - e ninguém sabe como isso aconteceu. O caso foi informado pelo diretor do hospital, que fica em Nova Delhi, capital da Índia, à AFP, neste domingo (21).

Srikesh Kumar, de 45 anos, foi atropelado por uma motocicleta em Moradabad (leste de Nova Delhi) e foi encaminhado para uma clínica particular. O médico da emergência não encontrou nenhum sinal de vida e transferiu o homem para um hospital público, onde seria realizada a autópsia.

Seis horas depois, a família chegou para reconhecer o corpo e foi detectado que ele estava respirando. - Isso é nada menos que um verdadeiro milagre - comentou o diretor do hospital Rajendra Kumar. Uma investigação está em andamento para determinar o motivo do erro de diagnóstico. Kumar ainda está em coma e seu estado de saúde é crítico.

Milagre ou negligência

De acordo com o hospital, o caso está sendo tratado como um dos "mais raros" do local e o superintendente médico-chefe de Moradabad, Dr. Shiv Singh, disse que "não podemos chamá-lo de negligência". Entretanto, quem percebeu que o homem estava respirando e se movimentava foi a cunhada de Kumar, Madhu Bala.

De acordo com o jornal The Times of India, ela alegou que ele quase foi morto ao ser colocado em um freezer. Ela também declarou que ele ainda não recuperou a consciência, e que sua família apresentará uma queixa contra os médicos por negligência.