Reprodução/Twitter Yusaku Maezawa passará 12 dias na ISS

A Rússia anunciou que enviará na próxima quarta-feira (8) o bilionário japonês Yusaku Maezawa para a Estação Espacial Internacional (ISS), retomando assim seu programa de turismo espacial que estava suspenso desde 2009.

O empresário de 46 anos passará 12 dias no local, ao lado de seu assistente, Yozo Hirano, em viagem que partirá da base de Baikonour, no Cazaquistão. O capitão e responsável pelo voo será o cosmonauta Alexander Misurkin.

As viagens do tipo haviam sido paralisadas há mais de uma década e o último cliente da agência espacial russa, a Roscosmos, tinha sido um dos fundadores do Cirque du Soleil, Guy Laliberté.

Segundo Maezawa, ele terá "quase 100 tarefas" para realizar na ISS, mas também terá tempo para postar vídeos em suas contas nas redes sociais.

A viagem russa se soma à nova corrida para levar turistas milionários ao Espaço, que também conta com as empresas norte-americanas Space X, Blue Origin e Virgin Galactic.