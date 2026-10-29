Carlos Moura/Agência Senado - Bruno Spada/Câmara dos Deputados - Caio César/CMRJ Irmãos Bolsonaro têm cidadania italiana alvo de pedido de investigação por deputado italiano

O deputado italiano Angelo Bonelli anunciou, na quarta-feira (28), que irá apresentar um pedido formal de esclarecimentos ao ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, sobre a concessão de cidadania italiana a Flávio , Eduardo e Carlos Bolsonaro, do Partido Liberal (PL) brasileiro.

Ao anunciar a iniciativa a jornalistas nas proximidades de Montecitorio, sede da Câmara dos Deputados da Itália, Bonelli afirmou que pretende pedir explicações sobre os procedimentos usados pelo governo para conceder a cidadania aos três irmãos.

Queremos saber se todas as etapas foram cumpridas, porque as datas de emissão dos passaportes mostram uma rapidez que levanta algumas dúvidas. Angelo Bonelli, deputado italiano





O parlamentar também citou o caso de Carla Zambelli ao defender que documentos italianos não devem ser usados para escapar de decisões judiciais.

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Passaporte de Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) deixou o Brasil na noite de terça-feira (27) pela fronteira com a Argentina. O senador chegou a Miami, nos Estados Unidos, por volta das 10h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (28) com sua família em um avião particular.

Junto à esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e às duas filhas, Carolina e Luiza Figueira Bolsonaro, o brasileiro atravessou a Ponte Internacional Tancredo Neves, na fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Puerto Iguazú, às 22h50 (horário de Brasília). O voo pousou em Guayaquil, no Equador, antes de partir para o destino final, na Flórida, em solo estadunidense.

A viagem aconteceu depois de Moraes determinar que o parlamentar entregasse seus passaportes e proibir a saída de Flávio do país. Apesar de ter dito que assim o faria, o senador não entregou os documentos, que foram cancelados pela Polícia Federal (PF).

Flávio é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro, e por sua ligação com o advogado Willer Tomaz também é citado.

A entrada nos Estados Unidos foi autorizada pelo governo de Donald Trump, que declarou apoio à chegada do senador e questionou, sem provas, a reeleição de Lula à presidência.





Eduardo Bolsonaro também mostrou passaporte

Bonelli também mencionou Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal e irmão de Flávio, que mostrou um passaporte italiano em um vídeo publicado nas redes sociais em 11 de outubro.

Na gravação, Eduardo desafiou Alexandre de Moraes a pedir às autoridades italianas que cancelassem o documento. A declaração aconteceu depois que a Justiça brasileira cancelou seus passaportes nacionais e começou os procedimentos para que ele começasse a cumprir pena de quatro anos e dois meses de prisão.

A condenação foi determinada em junho de 2026 pela Primeira Turma do STF, pelo crime de coação no curso do processo. Segundo os ministros, Eduardo tentou interferir no julgamento do pai por meio de ações e pressões realizadas nos Estados Unidos, incluindo sanções contra autoridades brasileiras.