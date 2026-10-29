Jefferson Rudy/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Mal pisou nos Estados Unidos e Flávio Bolsonaro (PL) anunciou em uma carta golpista que é o “verdadeiro” presidente eleito do Brasil.

A cartada, com o perdão do trocadilho, pegou mal até para Donald Trump, anfitrião que deu a ele um visto humanitário mas não o direito de se autoproclamar chefe de Estado de lugar algum.

Os Estados Unidos já são uma bagunça o suficiente com um presidente só.

Ao ser questionado sobre a petulância do inquilino, Trump tratou de dizer que não sabia do delírio do visitante nem tinha nada com isso.

Nas redes, o Zero Um mudou o tom do comunicado. Saiu a palavra “presidente” e entrou “líder do Brasil”. Um líder que, segundo a carta, estava na mesma prateleira de Rui Barbosa, Charles de Gaulle, Silas Martí e outras figuras históricas que lideraram movimentos políticos do exílio.

Coisa de Napoleão do Hospício.

Flávio queria ser presidente em terras brasileiras. Depois, presidente home office. Conseguiu ser alvo de uma produção em massa de memes e vídeos ridicularizando a iniciativa.

Trump não reconheceu Lula como presidente eleito. Mas o resto da comunidade internacional, sim.

O chefe da Casa Branca anda ocupado demais com as eleições de meio de mandato da semana que vem para comprar essa briga. E o fato de ter aceitado no país um fugitivo com investigações em curso no Brasil virou munição para os oponentes democratas.

“Fascistas covardes e bandidos autoritários costumavam fugir para a Rússia ou a Arábia Saudita para evitar a responsabilização. Esta administração os acolhe na América. Nojento”, escreveu não um líder governista do Brasil, mas o deputado por Massachusetts Jim McGovern.

“A administração Trump diz que não quer criminosos entrando em nosso país. A menos que sejam tão corruptos quanto ele”, ironizou outro parlamentar, o democrata Morgan McGarvey, do Kentucky.

“Perder uma eleição não é motivo para asilo”, escreveu o deputado do Texas Joaquin Castro. “A admistração Trump deve explicações ao Congresso sobre seu papel em ajudar Bolsonaro a fugir do Brasil em violação da lei brasileira”, completou.

É com este clima em um país igualmente polarizado que Flávio quer liderar qualquer projeto – que não tem. A não ser que o projeto seja tirar o pai da cadeia, por meio da pressão dos Estados Unidos sobre o Judiciário, o Congresso e o Executivo.

Poderia até funcionar, se não fosse um detalhe. Não tem aliado de peso hoje no Brasil que bata palmas para a decisão do senador de fugir do Brasil e desmoralizar todo o discurso construído nos últimos dois meses. Exagero? Dá uma olhada nos memes – ou do vídeo gravado por Renan Santos em suas páginas – para ver que não.

Entre esses aliados, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi o primeiro a soltar a mão do ex-futuro presidente. Ele disse que votou “não” pela fuga do filho do ex-patrão. Mas foi voto vencido.

“A eleição acabou e agora é preciso olhar para a frente. Entendo o sentimento de Flávio. Mas o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente”, declarou Tarcísio, já vestindo novamente a fantasia do radical sensato, como se esta não fosse uma contradição em termos.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi na mesma linha.

Ambos sabem como acabou a última aventura golpista no Brasil. Sabem também que, com a fuga, Flávio antecipa em quatro anos a sucessão do próximo nome da extrema-direita. Esse nome não é mais o Zero Um desde que ele pisou nos Estados Unidos.