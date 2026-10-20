Droga estava escondida em frascos de xampu e cosméticos na bagagem
Polícia Nacional da Indonésia
Droga estava escondida em frascos de xampu e cosméticos na bagagem

Presa por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Bali, na Indonésia, Thania Cristina dos Santos, de 36 anos, pode levar até u m ano e meio para ser julgada. Ela foi flagrada no dia 6 de outubro com 3,6 quilos de cocaína líquida escondidos em frascos de xampu e cosméticos.

Vídeo mostra o momento da checagem da mala da brasileira,  ao desembarcar no Aeroporto Internacional Ngurah Rai. Assista:


A apreensão está entre as maiores desse tipo já registradas no país. De acordo com as autoridades locais, a brasileira admitiu que estava transportando a droga e que iria receber  US$ 50 mil (cerca de R$ 249 mil na cotação atual) para entregá-la a outra pessoa em Bali.

O caso deve ser encaminhado ao Ministério Público da Indonésia após o fim das investigações. O órgão decidirá se ela será formalmente acusada.

Legislação da Indonésia

Caso seja condenada, Thania pode receber punições severas, como a prisão perpétua ou a pena de morte, conforme previsto pela legislação indonésia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, informou que presta apoio consular à brasileira.


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