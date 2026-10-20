Polícia Nacional da Indonésia Droga estava escondida em frascos de xampu e cosméticos na bagagem

Presa por tráfico internacional de drogas no aeroporto de Bali, na Indonésia, Thania Cristina dos Santos, de 36 anos, pode levar até u m ano e meio para ser julgada. Ela foi flagrada no dia 6 de outubro com 3,6 quilos de cocaína líquida escondidos em frascos de xampu e cosméticos.

Vídeo mostra o momento da checagem da mala da brasileira, ao desembarcar no Aeroporto Internacional Ngurah Rai. Assista:

WN Brasil Selundupkan 3,6 Kg Kokain Cair ke Bali Kronologi: Warga Brasil berinisial TCDS datang ke Bali pada Selasa, 6 Oktober. Petugas mengecek isi koper TCDS saat mendarat di Bandara Ngurah Rai. Saat digeledah, petugas menemukan kokain cair yang dikemas dalam botol sampo dan produk perawatan tubuh lainnya di dalam koper. Polisi menemukan barang bukti kokain cair seberat 3,6 kilogram. Modus Operandi: Pelaku mengubah atau menyamarkan narkotika jenis kokain menjadi bentuk cairan (liquid cocaine). Polisi mengklaim barang bukti kokain cair yang dibawa perempuan Brasil itu merupakan salah satu yang terbesar di Bali dalam beberapa waktu terakhir. 📹: polda bali — Gumilar (@pw_gun) October 11, 2026





A apreensão está entre as maiores desse tipo já registradas no país. De acordo com as autoridades locais, a brasileira admitiu que estava transportando a droga e que iria receber US$ 50 mil (cerca de R$ 249 mil na cotação atual) para entregá-la a outra pessoa em Bali.

O caso deve ser encaminhado ao Ministério Público da Indonésia após o fim das investigações. O órgão decidirá se ela será formalmente acusada.

Legislação da Indonésia

Caso seja condenada, Thania pode receber punições severas, como a prisão perpétua ou a pena de morte, conforme previsto pela legislação indonésia.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, informou que presta apoio consular à brasileira.



