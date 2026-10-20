Foto: Motiva Pedágio Free flow da Raposo Tavares

Os pedágios eletrônicos da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) registraram 4.202 multas por falta de pagamento entre janeiro e abril de 2026. Os motoristas autuados têm até 16 de novembro para quitar as tarifas pendentes e solicitar o cancelamento das penalidades, conforme as regras de transição estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O levantamento do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) considera os três pórticos de cobrança automática administrados pela concessionária Rota Sorocabana, do grupo Motiva. As infrações podem resultar em multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Onde foram registradas as multas?

O pórtico localizado no km 111, em Araçoiaba da Serra, concentrou a maior parte das autuações, com 2.320 registros, o equivalente a 55,2% do total.

Confira a distribuição das infrações:

Araçoiaba da Serra, km 111: 2.320 multas;

Alumínio, km 83: 1.070 multas;

São Roque, km 49: 812 multas.

Somados, os três pontos contabilizaram 4.202 autuações nos quatro primeiros meses do ano.

Como cancelar a multa do free flow?

A possibilidade de regularização está prevista na Deliberação Contran nº 277, de 26 de março de 2026, que estabeleceu regras excepcionais para motoristas que deixaram de pagar tarifas de pedágio eletrônico.

Para obter o cancelamento da penalidade, o motorista precisa quitar o valor do pedágio que originou a autuação dentro do prazo estabelecido, até 16 de novembro de 2026.

A medida permite cancelar a multa de R$ 195,23 e retirar os cinco pontos correspondentes da CNH. O pagamento da tarifa de pedágio continua obrigatório, mesmo quando a multa é cancelada.

A consulta dos débitos pode ser feita pelos canais oficiais da concessionária responsável pelo trecho. Antes de concluir a regularização, é importante verificar quais passagens estão pendentes e guardar os comprovantes de pagamento.

Apenas sete pedidos de reembolso

Apesar das 4.202 autuações registradas entre janeiro e abril, o DER-SP informou ter recebido apenas sete solicitações de restituição de multas já pagas. Segundo o órgão, nenhum novo pedido foi apresentado nos 30 dias anteriores à divulgação dos dados.

Quem já quitou a penalidade também pode solicitar o reembolso, desde que regularize o pagamento do pedágio correspondente e cumpra os procedimentos administrativos exigidos.

Como pedir a devolução do dinheiro?

O motorista que já pagou a multa deve seguir estas etapas:

Consultar os débitos nos canais oficiais da concessionária Rota Sorocabana.

Quitar as tarifas de pedágio pendentes relacionadas às autuações.

Separar os comprovantes de pagamento do pedágio e da multa.

Solicitar a restituição ao DER-SP, seguindo as orientações do órgão.

É importante guardar os comprovantes e os protocolos de atendimento durante o processo.

O prazo de 16 de novembro refere-se à regularização das tarifas para obter o cancelamento das penalidades. A apresentação do pedido de restituição de multas já pagas segue os procedimentos administrativos do DER-SP e deve ser verificada diretamente com o departamento.