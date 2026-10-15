Reprodução Tornado em Santiago, no Chile, foi classificado na categoria EF-0

Um tornado atingiu a região próxima ao Terminal Sur de ônibus, na comuna de Estación Central, em Santiago, capital do Chile, nesta terça-feira (13). Se confirmado que o fenômeno desta terça-feira foi um tornado, será o primeiro a atingir a metrópole em 133 anos.

🇨🇱🌪️ ¡Tornado en Santiago de Chile! Meteorología de Chile confirmó el fenómeno en el sector de la Alameda. Se trata de un hecho inédito en la capital chilena desde finales del siglo XIX. https://t.co/RpC6modOM7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 14, 2026





No Chile, esse tipo de fenômeno é registrado com maior frequência na região centro-sul do país, especialmente nas regiões de Ñuble e Biobío.

O último episódio aconteceu em 14 de maio de 1893, quando o fenômeno provocou estragos em Conchalí e no centro de Santiago.

A Direção Meteorológica do Chile (DMC) classificou o caso desta terça-feira (13) inicialmente como EF-0, o nível mais baixo da escala usada para medir a intensidade dos tornados. Segundo um relatório divulgado pela DMC, as rajadas de vento do evento de terça-feira (13) podem ter atingido velocidades entre 105 e 137 km/h. Entre os estragos registrados estão partes de telhados arrancadas, danos em calhas e revestimentos de construções, galhos quebrados e árvores derrubadas pela força do vento.

Apesar da classificação inicial, a DMC informou que o caso ainda precisa ser analisado para determinar se foi um tornado ou outro tipo de fenômeno causado pelas condições do tempo.

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O que provocou o fenômeno?

O meteorologista Elio Brufort, da Direção Meteorológica do Chile, explicou ao jornal El Mercurio que o fenômeno está relacionado às condições do tempo que se formaram depois da passagem de um temporal pela região central do país.

Esses fenômenos estão associados à instabilidade após a passagem de uma frente de mau tempo pela região central. Ela provocou granizo, chuvas intensas em um curto período de tempo, tempestades elétricas e a formação de uma espécie de nuvem tornádica. Elio Brufort, meteorologista da Direção Meteorológica do Chile.





Os tornados podem se formar quando diferentes condições atmosféricas se combinam. Uma delas é a presença de ar quente e úmido perto do solo, enquanto o ar nas camadas mais altas da atmosfera está mais frio.

Nessas condições, o ar quente pode subir rapidamente e contribuir para a formação de uma tempestade. Ao mesmo tempo, quando a velocidade e a direção dos ventos mudam conforme a altura, podem surgir correntes de ar giratórias.

Se esse movimento se intensificar e se organizar dentro da tempestade, poderá formar uma coluna de ar em rotação. Quando ela chega até o solo, caracteriza-se um tornado.





Nem toda tempestade com raios provoca tornados. Para que isso aconteça, é necessária uma combinação específica de condições do tempo. Chuvas fortes e granizo, por si só, não significam que um tornado vai se formar.