Tornado em Santiago, no Chile, foi classificado na categoria EF-0
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Tornado em Santiago, no Chile, foi classificado na categoria EF-0

Um tornado atingiu a região próxima ao Terminal Sur de ônibus, na comuna de Estación Central, em Santiago, capital do Chile, nesta terça-feira (13). Se confirmado que o fenômeno desta terça-feira foi um tornado, será o primeiro a atingir a metrópole em 133 anos


No Chile,  esse tipo de fenômeno é registrado com maior frequência na região centro-sul do país, especialmente nas regiões de Ñuble e Biobío. 

O último episódio aconteceu em 14 de maio de 1893, quando o fenômeno provocou estragos em Conchalí e no centro de Santiago.

A Direção Meteorológica do Chile (DMC) classificou o caso desta terça-feira (13) inicialmente como EF-0, o nível mais baixo da escala usada para medir a intensidade dos tornados. Segundo um relatório divulgado pela DMC, as rajadas de vento do evento de terça-feira (13) podem ter atingido velocidades entre 105 e 137 km/h. Entre os estragos registrados estão partes de telhados arrancadas, danos em calhas e revestimentos de construções, galhos quebrados e árvores derrubadas pela força do vento.

Apesar da classificação inicial, a DMC informou que o caso ainda precisa ser analisado para determinar se foi um tornado ou outro tipo de fenômeno causado pelas condições do tempo.

O que provocou o fenômeno?

O meteorologista Elio Brufort, da Direção Meteorológica do Chile, explicou ao jornal El Mercurio que o fenômeno está relacionado às  condições do tempo que se formaram depois da passagem de um temporal pela região central do país.

Esses fenômenos estão associados à instabilidade após a passagem de uma frente de mau tempo pela região central. Ela provocou granizo, chuvas intensas em um curto período de tempo, tempestades elétricas e a formação de uma espécie de nuvem tornádica. Elio Brufort, meteorologista da Direção Meteorológica do Chile.


Os tornados podem se formar quando diferentes condições atmosféricas se combinam. Uma delas é a presença de ar quente e úmido perto do solo, enquanto o ar nas camadas mais altas da atmosfera está mais frio.

Nessas condições, o ar quente pode subir rapidamente e contribuir para a formação de uma tempestade. Ao mesmo tempo, quando a velocidade e a direção dos ventos mudam conforme a altura, podem surgir correntes de ar giratórias.

Se esse movimento se intensificar e se organizar dentro da tempestade, poderá formar uma coluna de ar em rotação. Quando ela chega até o solo, caracteriza-se um tornado.


Nem toda tempestade com raios provoca tornados. Para que isso aconteça, é necessária uma combinação específica de condições do tempo. Chuvas fortes e granizo, por si só, não significam que um tornado vai se formar.

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