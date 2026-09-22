Reprodução A força dos ventos teve força suficiente para levantar um carro e puxá-lo para cima de outro em um estacionamento

Francisco Beltrão (PR) foi protagonista de uma das imagens mais impressionantes durante os temporais que atingiram a Região Sul. A força dos ventos teve força suficiente para levantar um carro e puxá-lo para cima de outro em um estacionamento. Ninguém ficou ferido.

O local sofreu mais danos estruturais em uma cobertura. O carro atingido era uma BMW avaliada em cerca de dez vezes mais do que o Volkswagen que a atingiu.

Veja as imagens abaixo:

TEMPORAL EN EL SUR DE BRASIL

🇧🇷 💨

Lluvias intensas y vientos huracanados golpearon el Municipio de Francisco Beltrão en Paraná, Brasil

Se reportan daños generalizados, impresionante, las imágenes que muestran como un auto llega a elevarse del suelo.

Vía @plantao190 pic.twitter.com/Rw3Un0BXj6 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 22, 2026





Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria causou a chuva forte e os ventos ultrapassaram 100km/h.

A passagem do vendaval aconteceu por volta das 19h desta segunda (21), nas proximidades da Rua São Paulo, da Igreja de Pedra e da Arena Win, que teve uma cobertura arremessada ao chão.





Danos na cidade

Segundo a Prefeitura Municipal, o temporal provocou destelhamentos, quedas de árvores, rompimento de cabos de energia elétrica e alagamentos temporários em diferentes pontos da cidade.

Tivemos uma intensidade de vento muito forte, acompanhada de uma chuva rápida, e alguns pontos de granizo. A equipe está indo a campo para fazer um levantamento mais técnico, mas, a princípio, tivemos cerca de 18 casas destelhadas e alguns pontos de alagamento Valdeci Priester, coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil





Os principais danos, inclusive o carro levantado, se concentraram no Bairro Industrial, onde uma árvore foi praticamente arrancada pela raiz dentro do parquinho de uma escola. As aulas não foram suspensas.

Simepar descarta tornado

Após avaliar imagens de drone, satélite, de moradores e demais dados para definir que evento provocou ventos tão intensos, o Simepar descartou a ocorrência de um tornado na cidade.

O órgão aponta para uma microexplosão , evento que acontece quando uma intensa corrente de ar desce de uma nuvem, atinge a tempestade e se espalha rapidamente. O fenômeno provoca rajadas fortes em uma pequena área pontual.