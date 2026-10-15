Foto: Prefeitura de Itupeva/ Divulgação Itupeva

Doze estados podem registrar chuva forte e temporais nesta quinta-feira (15), com maior atenção para áreas do Centro-Oeste e do Sudeste. A previsão indica possibilidade de granizo, rajadas de vento e pancadas intensas principalmente entre a tarde e a noite.

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo aparecem entre os pontos com maior propensão a episódios mais severos. Amazonas, Rondônia, Tocantins, Pará e Bahia também podem ter tempestades isoladas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém aviso de perigo para tempestade nesta quinta. O alerta prevê chuva de 30 a 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos entre 60 km/h e 100 km/h e possibilidade de granizo. Há risco de alagamentos, quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia e danos a plantações.

A instabilidade não deve atingir todos esses estados com a mesma intensidade. A MetSul ressalta que parte dos temporais será localizada, especialmente no Norte e no oeste da Bahia.

Calor aumenta instabilidade durante a tarde

Parte das áreas de chuva pode se formar ainda entre a madrugada e a manhã. O período de maior instabilidade, porém, deve ocorrer a partir da tarde.

O calor acumulado ajuda na formação de nuvens carregadas. Nesta quarta-feira (14), estações do Inmet registraram 40,6°C em Mato Grosso, 40°C no Tocantins e 39,5°C na Bahia.

A combinação entre temperaturas elevadas e alta umidade aumenta a chance de tempestades de curta duração, mas com chuva intensa e vento forte.

No Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás estão entre os estados que exigem maior atenção. No Sudeste, a instabilidade alcança São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

O Inmet também aponta intensificação das chuvas no Centro-Oeste e no Sudeste devido à atuação de uma área de baixa pressão no litoral da região. O sistema deve se fortalecer e pode dar origem a um ciclone extratropical na costa.

Norte e Bahia terão temporais mais isolados

No Amazonas, em Rondônia, no Tocantins, no sul do Pará e no oeste da Bahia, as tempestades devem ocorrer de forma mais localizada.

Isso significa que cidades próximas podem ter condições bastante diferentes ao longo do mesmo período. Em alguns pontos, a chuva pode ser forte e acompanhada por vento e raios, enquanto áreas vizinhas podem receber pouca precipitação.

A MetSul aponta que os temporais nessas regiões estarão associados principalmente ao calor e à grande quantidade de umidade disponível na atmosfera.

Santa Catarina e Paraná terão muitas nuvens e chuva irregular. O risco de tempestades diminui no Paraná em relação aos últimos dias, embora episódios isolados ainda possam ocorrer.

No Rio Grande do Sul, a tendência é diferente. O estado terá predomínio de muitas nuvens, garoa e chuva fraca em vários pontos, principalmente nas metades Norte e Leste. As temperaturas máximas devem ficar entre 20°C e 23°C em grande parte do território.