Reprodução/Vatican News PT/Redes Sociais Pronunciamento aos fiéis aconteceu durante Angelus, orações na Praça de São Pedro, Vaticano

O Papa Leão XIV anunciou que passará por uma cirurgia para retirada de nódulo no pulmão nos próximos dias. O comunicado foi feito neste domingo (11), ao final de orações com fiéis na Praça de São Pedro, Vaticano.

Segundo o pontífice, de 71 anos, o nódulo está em estágio inicial e “bem localizado”. A cirurgia será realizada no Hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na Itália.

Recentemente, durante alguns exames, os médicos encontraram em mim um nódulo circunscrito no pulmão. Foi identificado em uma fase muito inicial e está bem localizado. Os médicos consideram oportuno intervir. E então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo Papa Leão XIV, durante oração com fiéis





Assista ao vídeo do comunicado abaixo:





Em coletiva de imprensa a seguir, o porta-voz do pontífice, Matteo Bruni, esclareceu que a cirurgia deve acontecer nos primeiros dias da semana seguinte e que o período de internação pós-operatória é de cerca de uma semana.

Um nódulo é uma massa densa que se forma em diversos lugares do corpo. Ele pode ser benigno (sem células cancerígenas) ou maligno, quando indica que células de câncer podem se espalhar a outras regiões do corpo.

Não foram divulgadas informações sobre a tipificação do nódulo nem sobre a existência de outros sintomas no quadro de saúde de Papa Leão XI.





Leão XIV foi eleito em 2025

Papa Leão XIV é estadunidense. Chamado Robert Prevost, foi eleito em maio de 2025, após a morte de Papa Francisco, argentino, com uma série de problemas de saúde.

Ao escolher pelo nome Leão, o pontífice explicou que a Igreja Católica deve liderar a defesa da dignidade humana e dos trabalhadores frente a novas ameaças como a inteligência artificial.

Seu antecessor homônimo, Leão XIII, atuou entre 1878 e 1903, época em que publicou o documento Rerum Novarum, que versava sobre condições e direitos dos trabalhadores diante da revolução industrial.