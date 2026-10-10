Rodrigo T. Ribeiro/ iG Flávio participou do evento “Mulheres com Flávio Bolsonaro”

A agenda do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, neste sábado (10), incluiu uma motociata em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, um encontro com apoiadoras mulheres e a participação na celebração oficial dos 100 anos da Assembleia de Deus - Ministério de Madureira. Os compromissos fazem parte da campanha para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Com o resultado, o candidato avançou para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Agenda de Flávio Bolsonaro neste sábado

O primeiro compromisso do candidato foi uma motociata em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A atividade começou por volta das 9h30, com concentração na Avenida Presidente Kennedy, número 765, no bairro Estrela do Norte. O trajeto terminou no bairro Alcântara.

Por volta das 12h, Flávio participou do evento “Mulheres com Flávio Bolsonaro”, voltado a apoiadoras, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Às 15h, o senador esteve na celebração oficial dos 100 anos da Assembleia de Deus - Ministério de Madureira, realizada no Ginásio do Maracanãzinho, na zona norte da capital fluminense.

No fim do dia, Flávio deve embarcar para São Paulo. Para domingo (11), está previsto um almoço com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e prefeitos da região metropolitana.