Divulgação/Vatican Media Papa Francisco foi o último pontífice da Igreja Católica

Muito além do símbolo religioso, o papa é a figura central da Igreja Católica — um líder com influência espiritual, política e diplomática. Reconhecido como sucessor de São Pedro, ele tem a missão de preservar a fé cristã e conduzir mais de 1,4 bilhão de fiéis espalhados pelo mundo.

Mas a atuação do papa vai além do púlpito. Ele exerce também papel de estadista, articulador internacional e autoridade máxima dentro da estrutura eclesiástica.

Conheça as 6 principais funções do novo líder da Igreja Católica.

Guardião da doutrina e da moral católica

Uma das principais responsabilidades do pontífice é manter a integridade da doutrina cristã e interpretar os Evangelhos diante dos desafios contemporâneos.

Reprodução/Youtube Papa Francisco na Missa do Galo

Para isso, ele publica documentos como encíclicas, cartas apostólicas e motu proprio — que registram posicionamentos, promovem reformas e orientam a conduta dos fiéis em temas éticos, sociais e teológicos.

Sob o pontificado de Francisco, por exemplo, a Igreja deu passos significativos em temas antes considerados intocáveis, como a possibilidade de bênçãos para casais do mesmo sexo e medidas mais rígidas contra abusos.

A missão de ensinar e se comunicar com o mundo

O papa também é um comunicador. As palavras, discursos e homilias dele carregam autoridade e direcionamento para a Igreja.

Uma das práticas mais simbólicas é a catequese das quartas-feiras, uma audiência pública realizada no Vaticano que reúne milhares de pessoas em busca de orientação espiritual.

Esse contato direto é uma forma de evangelização ativa e aproximação com a comunidade internacional — católica ou não.

Nomeações estratégicas

Cabe exclusivamente ao papa a nomeação de bispos e cardeais ao redor do mundo. Esses líderes são responsáveis por conduzir as dioceses — hoje em número superior a 3 mil — e parte deles integra o colégio eleitoral que, em caso de vacância do cargo, escolhe o próximo líder da Igreja Católica.

Além disso, o pontífice tem a palavra final nos processos de canonização, que reconhecem oficialmente figuras de santidade na Igreja após comprovação de milagres e virtudes heroicas.

O papa como chefe de Estado e líder diplomático

Embora seja líder religioso, o papa também exerce funções de Estado. Ele é o soberano da cidade do Vaticano, uma nação independente no coração de Roma com pouco mais de 44 hectares.

Reprodução/Vatican News Praça de S. Pedro lotada à espera do anúncio do sucessor de Francisco

Lá, concentra os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando como um verdadeiro chefe de governo. Nesse papel, recebe autoridades civis e religiosas do mundo inteiro em encontros diplomáticos estratégicos.

A Santa Sé mantém relações com mais de 180 países, sendo reconhecida como um ator ativo em temas humanitários e sociais nos principais fóruns internacionais.

Bispo de Roma

Além de governar a Igreja no mundo inteiro, o papa é também o bispo da Diocese de Roma.

Embora essa função administrativa seja delegada a um vigário-geral, ele se mantém presente em datas importantes do calendário litúrgico local, como a celebração da Via Sacra no Coliseu e a festa da Imaculada Conceição na Praça de Espanha.

Esses gestos reforçam a ligação com a igreja que, historicamente, foi o berço do cristianismo ocidental.

Viagens apostólicas

As viagens internacionais do papa são chamadas de apostólicas e cumprem duplo papel: estreitar laços com as comunidades católicas e marcar posicionamentos da Igreja em temas de interesse global.

João Paulo II estabeleceu um recorde com 104 viagens. Francisco saiu do Vaticano em 48 oportunidades.

O objetivo é claro: levar mensagens de paz, justiça social e direitos humanos a diferentes continentes, valores que podem fortalecer fiéis e trazer novos.