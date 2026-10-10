Ricardo Stuckert/PR Lula no Rio Grande do Norte

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu, neste sábado (10), compromissos de campanha para o segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A agenda incluiu uma passeata com apoiadores em Natal.

Lula recebeu 45,16% dos votos válidos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, e avançou para o segundo turno da disputa presidencial.

Com o resultado, Lula disputa o segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL), marcado para 25 de outubro. Até a data da votação, os candidatos terão 15 dias de campanha para conquistar o apoio dos eleitores.





Agenda de Lula neste sábado

A agenda de campanha começou por volta das 10h, com uma passeata em Natal, no Rio Grande do Norte. Lula participou do ato ao lado de Cadu Xavier (PT), candidato ao governo estadual no segundo turno.

Durante a atividade, Lula pediu votos para Cadu Xavier, que disputa o governo do estado contra Allyson Bezerra (União Brasil), e defendeu propostas de seu governo.