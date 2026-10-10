Jefferson Rudy/Agência Senado O ex-presidente José Sarney passa por cirurgia abdominal e segue internado em UTI

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, foi submetido a uma cirurgia abdominal após ser internado no UDI Hospital, em São Luís do Maranhão Segundo boletim médico divulgado pela Rede D’Or, o procedimento ocorreu sem intercorrências.

Sarney deu entrada na unidade em quadro de dor abdominal, na tarde de sexta-feira (9). De acordo com o hospital, o presidente está estável e permanece naem acompanhamento pós- operatório, sob cuidados de uma equipe multidisciplinar. Ainda não há previsão de alta.

Internações em setembro

No caso de Sarney, a Rede D'Or informou apenas que ele segue em observação após a cirurgia. O boletim não detalhou o tipo de procedimento realizado nem apontou a causa específica da dor abdominal.

A internação ocorreu menos de duas semanas após Sarney receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo , onde foi tratado de uma pneumonia bacteriana. Ele havia viajado do Maranhão para a capital paulista no dia 24 de setembro para um check-up e continuidade de tratamento.

Durante aquela internação, o hospital informou que o quadro era estável e que permanecia sob cuidados médicos.em 30 de setembro, depois de quase uma semana de internação.

Antes disso, o ex-presidente ficou internado no próprio UDI Hospital, em São Luís, também porEle deu entrada no dia 13 de setembro com infecção respiratória, onde recebeu antimicrobianos por via venosa e recebeu altacom recomendação de acompanhamento ambulatorial e cuidados em casa.

O UDI Hospital, da Rede D'Or, ainda não divulgou nova atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente desde o boletim que confirmou a cirurgia e a permanência na UTI.