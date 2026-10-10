O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, foi submetido a uma cirurgia abdominal após ser internado no UDI Hospital, em São Luís do Maranhão Segundo boletim médico divulgado pela Rede D’Or, o procedimento ocorreu sem intercorrências.Sarney deu entrada na unidade em quadro de dor abdominal, na tarde de sexta-feira (9). De acordo com o hospital, o presidente está estável e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em acompanhamento pós- operatório, sob cuidados de uma equipe multidisciplinar. Ainda não há previsão de alta.No caso de Sarney, a Rede D'Or informou apenas que ele segue em observação após a cirurgia. O boletim não detalhou o tipo de procedimento realizado nem apontou a causa específica da dor abdominal.
Internações em setembro
A internação ocorreu menos de duas semanas após Sarney receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo , onde foi tratado de uma pneumonia bacteriana. Ele havia viajado do Maranhão para a capital paulista no dia 24 de setembro para um check-up e continuidade de tratamento.Durante aquela internação, o hospital informou que o quadro era estável e que permanecia sob cuidados médicos. Sarney recebeu alta em 30 de setembro, depois de quase uma semana de internação.Antes disso, o ex-presidente ficou internado no próprio UDI Hospital, em São Luís, também por causa da pneumonia. Ele deu entrada no dia 13 de setembro com infecção respiratória, onde recebeu antimicrobianos por via venosa e recebeu alta no dia 16, com recomendação de acompanhamento ambulatorial e cuidados em casa.
O UDI Hospital, da Rede D'Or, ainda não divulgou nova atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente desde o boletim que confirmou a cirurgia e a permanência na UTI.