Gerado por IA Travessia entre Djibuti e Iêmen, na África

Ao menos 109 migrantes, incluindo 15 crianças, morreram e cerca de 116 estão desaparecidos após uma embarcação com mais de 300 pessoas naufragar durante a travessia entre Djibuti e Iêmen, no Chifre da África. As informações foram confirmadas pela Organização Internacional para as Migrações (OIM).

De acordo com os sobreviventes, a embarcação naufragou nas proximidades de Guhere, ao norte de Obock, na noite da última quinta-feira (08).

Cerca de 82 pessoas sobreviveram ao naufrágio, informou a organização. Entre os mortos estavam 52 homens, 42 mulheres e 15 crianças, sendo nove meninas e seis meninos.





A OIM informou que trabalha em conjunto com as autoridades locais para prestar assistência emergencial aos sobreviventes. No Centro de Resposta a Migrantes de Obock, a organização atende 64 pessoas com serviços médicos, apoio psicológico, proteção, abrigo temporário e alimentação.

A entidade também auxilia os migrantes a restabelecer contato com seus familiares.

As autoridades de Djibuti continuam as operações de busca e resgate, diante do elevado número de desaparecidos.