Navio afundou no litoral das Filipinas em 1944 com mais de 1.000 prisioneiros à bordo
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Navio afundou no litoral das Filipinas em 1944 com mais de 1.000 prisioneiros à bordo


Um cargueiro japonês que afundou com  1289 prisioneiros de guerra a bordo foi localizado no fundo do mar no Oceano Pacífico.  O  navio foi encontrado no litoral das Filipinas  por pesquisadores da Fundação Hellships Memorial em junho deste ano, 82 anos após o naufrágio.

A embarcação, batizada de  Hofuku Maru, foi localizada na costa oeste da ilha de Luzon. O reconhecimento dos  destroços foi realizado a partir de um mapeamento feito com  sonar de varredura lateral, além de mergulhos técnicos dos pesquisadores.

Foto 1: Hofuku Maru em 1920 e Foto 2: Hofuku Maru nos dias atuais (representação)
Divulgação/Hellships Memorial Foundation
Foto 1: Hofuku Maru em 1920 e Foto 2: Hofuku Maru nos dias atuais (representação)


A tragédia ocorreu em 21 de setembro de 1944, em meio a Segunda Guerra Mundial. O navio cargueiro foi confundido com uma embarcação militar japonesa e atacado por forças dos  Estados Unidos, que lançaram bombas e torpedos de aeronaves. O Hofuku Maru não possuía identificação visual  que indicasse o transporte de prisioneiros de guerra.

Construído em 1918 no Japão, o navio fazia parte de um grupo que operava com superlotação de  prisioneiros. Os detentos viajavam  confinados nos porões da embarcação, sem ventilação, sem comida, sem água e sem atendimento médico.

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Com o ataque direto em 1944, a maioria dos ocupantes morreu; apenas 242 pessoas sobreviveram à tragédia. Segundo registros da época, cerca de  mil prisioneiros britânicos  e 200 holandeses estavam a bordo.

Através de mergulhos realizados nos últimos meses, os pesquisadores identificaram restos humanos entre os destroços do  cargueiro. O local, portanto, passou a ser considerado um túmulo de guerra, sendo proibida a interferência nos escombros ou a remoção do entulho.

A instituição também trabalha para  registrar o reconhecimento do espaço marítimo como restrito através de canais diplomáticos.

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