Um homem morreu na tarde do último sábado (10), após entrar em uma jaula de tigres no Yorkshire Wildlife Park, localizado perto de Doncaster, no norte da Inglaterra.
De acordo com a polícia, a vítima chegou a ser socorrida, mas morreu devido aos ferimentos.
O caso aconteceu por volta das 13h35. O homem teria escalado a estrutura do recinto a partir de uma passarela destinada aos visitantes.
Testemunhas relataram que ele pediu para tirar fotos perto do local antes de entrar na área.
Ele foi atacado por um tigre siberiano chamado Altai. Após o incidente, o parque foi esvaziado e permaneceu fechado neste domingo (11).
Equipes de emergência foram acionadas, incluindo um helicóptero. A família da vítima foi comunicada, mas a identidade do homem não foi divulgada.
O zoológico informou que o tigre Altai não será submetido à eutanásia e passa bem. Segundo o parque, o animal agiu dentro de seu habitat ao ter o recinto invadido.