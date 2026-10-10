Reprodução/ Instagram Fernanda Louback

A vereadora de Niterói Fernanda Louback (PL), de 46 anos, assumirá o cargo de vice-governadora do Rio de Janeiro após Douglas Ruas (PL) ser declarado governador eleito neste sábado (10), com a retotalização dos votos do primeiro turno.

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou, neste sábado (10), a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo do estado. Com a anulação dos 274.411 votos de Anthony Garotinho (Republicanos), determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ruas alcançou 50,88% dos votos válidos e teve a eleição no primeiro turno reconhecida pela Justiça Eleitoral.

O procedimento foi conduzido pelo presidente da Corte, desembargador Claudio de Mello Tavares, e contou com a presença dos sete integrantes do tribunal, além de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de partidos políticos.

Fernanda Louback planejava se candidatar a deputada estadual nas eleições de 2026, mas foi convidada por Douglas Ruas para integrar a chapa como vice-governadora. A posse de ambos no governo estadual está prevista para 6 de janeiro de 2027.

A trajetória de Fernanda

Fernanda Louback nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1980. É formada em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e tem MBA em Controladoria e Finanças pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Ela ficou conhecida inicialmente em 2003, quando venceu o concurso Miss Rio de Janeiro, representando Nova Friburgo. Com a vitória, participou da etapa nacional da competição.

Fernanda também teve uma passagem pela televisão. Ela participou do humorístico Zorra Total, da TV Globo, onde começou como figurante e, posteriormente, integrou esquetes ao lado do humorista Paulo Silvino.

Mais tarde, Fernanda atuou como empreendedora e foi proprietária de uma loja de joias e semijoias na rua Moreira César, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. O estabelecimento, que levava seu nome, acabou fechando as portas.

Segundo Fernanda, sua aproximação com a vida pública ocorreu após obras de revitalização na então rua Coronel Moreira César, atual rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, em 2015. Na época, a via foi bloqueada e, de acordo com ela, as intervenções prejudicaram o acesso dos clientes à loja e afetaram o movimento comercial. A partir dessa experiência, Fernanda ingressou na política.

O início na política

Fernanda disputou sua primeira eleição em 2020, quando concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Niterói pelo PRTB. Na ocasião, recebeu apenas 247 votos. Em 2022, concorreu ao cargo de deputada estadual pelo PL e obteve 2.650 votos.

Em 2024, foi eleita vereadora de Niterói, com cerca de 3,5 mil votos.

Mãe atípica

Mãe de duas meninas com deficiência, Fernanda se apresenta como defensora de valores conservadores e atua especialmente em pautas relacionadas às pessoas com deficiência (PCDs). Atualmente, preside a Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal de Niterói.

Ela ganhou espaço no bolsonarismo fluminense ao defender pautas voltadas para pessoas com deficiência, autistas e neurodivergentes.

Discussões e polêmicas

Um dos episódios de maior repercussão envolvendo a vereadora ocorreu durante a discussão sobre a concessão do título de cidadã niteroiense à cantora Ludmilla. Contrária à homenagem, Louback afirmou que a artista fazia apologia às drogas.

Na mesma sessão, a parlamentar declarou que “parece que é crime no Brasil você ser branco” e fez comentários sobre a aparência e a cor do cabelo da vereadora Benny Briolly (PSOL).