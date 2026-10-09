Divulgação/Smithsonian's National Zoo Ccerca de 183 mil tartarugas-gigantes-de-Aldabra (Aldabrachelys gigantea) habitam a Ilha de Aldabra

Uma ilha remota no Oceano Índico abriga cerca de 183 mil tartarugas-gigantes-de-Aldabra (Aldabrachelys gigantea), réptil terrestre que pode viver por mais de 100 anos e parece ter sobrevivido desde a pré-história. O arquipélago é um atol, conjunto de ilhas formadas por corais, e é chamado de Aldabra, em Seychelles, um país insular independente africano.

O número supera os habitantes de todo o país, cerca de 135 mil. A estimativa foi feita a partir de uma pesquisa com dados coletados entre 2018 a 2022, conduzida por pesquisadores ligados à Seychelles Islands Foundation e à Universidade de Exeter, no Reino Unido.

Segundo informações divulgadas pela Universidade de Exeter, a pesquisa tem relação com iniciativas de conservação da espécie , que esteve gravemente ameaçada de extinção no século XIX.

O último levantamento aconteceu nos anos 1990 e apontava para cerca de 100 mil indivíduos, número que quase duplicou, parte por diferenças na precisão dos métodos de estimativas, parte pelo crescimento real da população.

A estimativa contabiliza somente adultos e subadultos, que já atingiram dimensões “ gigantes ” da espécie. Ou seja, há mais filhotes que não foram incluídos, um bom sinal para preservação da espécie, que segue classificada como vulnerável.





Como são as tartarugas-gigantes?

As tartarugas-gigantes-de-Aldabra têm carapaça robusta, pescoço comprido e patas fortes e grossas, base da locomoção e busca por alimento da espécie. Elas podem ultrapassar 100 anos de vida e pesam até 200 quilos.

Segundo o Smithsonian’s National Zoo, os machos podem alcançar até 1,4 metros de comprimento, enquanto a altura varia conforme a postura do animal e fica em torno de 1 metro. A alimentação é baseada em vegetais, incluindo frutas.

A espécie dispersa sementes à medida que consome os frutos, desempenhando papel importante no equilíbrio do ecossistema em que vive. Apesar do tamanho e aparência pré-histórica, estudos indicam que ela exista a cerca de 30 milhões de anos, no Oligoceno, bem antes dos humanos.

Quase extinta no século XIX

O principal objetivo do estudo conduzido pela Seychelles Islands Foundation e Universidade de Exeter era avaliar o estado de conservação da espécie, que foi dizimada no século XIX após a chegada dos humanos às ilhas de Aldabra.

Em 1981, a ilha passou a ser uma reserva natural protegida e, um ano depois, se tornou Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Segundo informações divulgadas pela Seychelles News, o monitoramento da população é constante e orienta as estratégias de conservação atuais de uma das maiores tartarugas do planeta, cuja população é quase exclusiva da ilha.