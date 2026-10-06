Nasa/Divulgação Maior planeta do Sistema Solar fica oculto pela passagem da Lua na exata posição à frente do gigante gasoso

Nesta terça-feira (06), a Lua passa pela frente de Júpiter e “esconde” o maior planeta do Sistema Solar temporariamente para quem observar o momento da Terra. O fenômeno é raro e se chama ocultação lunar.

Contudo, o evento é visível somente de alguns pontos da América do Norte, da África e do Caribe. A ocultação acontece porque a Lua ficará na exata posição entre quem estiver observando e Júpiter. Será possível enxergar o momento até mesmo com binóculos ou telescópios.

Além do planeta, as quatro maiores luas: Io, Europa, Ganimedes e Calisto, também serão visíveis e ocultadas na sequência. O evento é raro porque a angulação precisa ser perfeita para uma determinada região da Terra.

Ou seja, na prática, a Lua e Júpiter se aproximam com certa frequência no céu, mas não de uma forma que o satélite esconda o planeta para quem estiver observando do nosso planeta. Conforme a Sky & Telescope, a ocultação lunar visível da Terra acontece uma vez a cada 13 anos, em média.

A depender da localização, a ocultação perdurou cerca de uma hora. O fenômeno desta terça (06) possui outro detalhe especial: como a Lua está na fase minguante, Júpiter desaparece pelo lado claro e reaparece na face escura do satélite.

Com isso, a cena ficou mais nítida pelo contraste entre o lado escuro e o planeta gasoso, o que será o ponto central e principal momento para observação do evento. Os horários dependem da localização, mas a maior parte ocorreu entre 04h e 05h da madrugada.





E no Brasil?

O Brasil está fora da faixa de visibilidade para a ocultação lunar. Segundo a NASA, porém, foi possível observar a conjunção, quando dois astros se aproximam bastante, sobretudo ao amanhecer.