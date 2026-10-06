Divulgacand Representantes da candidata teriam oferecido dinheiro por apoio nas redes sociais

Uma candidata a deputada estadual pelo partido Novo, em Goiás, é acusada por cabos eleitorais de calote após a derrota nas urnas no último domingo (5). Edna Costa recebeu mais de R$ 68 mil para a campanha em 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e declarou ter pago pouco mais de R$ 20 mil em despesas no período.



Em conversa com o iG, uma pessoa que participou das ações de campanha virtual da candidata relatou que a proposta foi apresentada por terceiros, sem a presença da candidata. A orientação era colocar material eleitoral no perfil, com a promessa de receber um “bônus”. Segundo esse relato, não foram estabelecidos claramente o valor e a data de pagamento.

A reportagem tentou contato com a candidata a deputada estadual Edna Costa, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Também tentamos contato com o presidente estadual do Novo, mas as mensagens e ligação não foram retornadas. O espaço segue aberto para manifestação.

Trabalho foi feito nas redes sociais

A participação, segundo a fonte, se limitou às redes sociais, sem trabalho de campanha nas ruas. Mesmo assim, a renumeração prometida não foi paga à ela, nem às outras pessoas que participaram das ações.

Ao mais goiás, uma mulher também relatou ter sido vítima do calote por parte da deputada. Segundo a publicação, cerca de 20 pessoas atuaram durante 26 dias de campanha na divulgação da candidata em Fazenda Nova, no interior do Estado. O valor do combinado era de R$ 250 por participante, totalizando R$ 5 mil.

Na lista de doadores da campanha, Edna recebeu R$ 22 mil de Wegney da Costa Teodoro, conhecido como Wegney Costa, vereador de Aparecida de Goiânia pelo PDT e marido da candidata. O valor aparece dividido em dois repasses nos dados de financiamento eleitoral reproduzidos pela plataforma 72Horas, com base no DivulgaCandContas.

Edna recebeu 7.431 votos e ficou como suplente na disputa pela Assembleia Legislativa de Goiás. O partido Novo elegeu dois deputados estaduais nessa legislatura.



