Divulgação/PF Agentes da PF apreendem maquinário em garimpo ilegal

Policiais federais prenderam, na segunda-feira (5), seis pessoas em flagrante durante uma ação contra garimpo ilegal em Tucumã, no Pará. Segundo a Polícia Federal (PF), a atividade de exploração mineral irregular ocorria em um imóvel rural vizinho à Terra Indígena Kayapó.

Na ação, também foram apreendidas duas escavadeiras hidráulicas, dois motores e dois celulares. Um galpão era usado, no local, como alojamento para os trabalhadores do garimpo.

Condições degradantes



De acordo com a PF, as condições do galpão indicam que os trabalhadores eram mantidos em condições degradantes, o que poderia caracterizar condição análoga à de escravidão.

A PF investiga quem são os responsáveis pelo garimpo e os compradores do ouro extraído do local.