Reprodução Christa Pike seria a primeira executada em 200 anos, mas sobreviveu

Nesta semana repercutiu mundialmente o caso de Christa Pike, que sobreviveu a uma tentativa de execução por injeção letal no Tennessee, nos Estados Unidos, após ser condenada a pena de morte. Mesmo com a aplicação de duas doses, o procedimento foi ineficaz e, até o momento, o futuro da mulher de 50 anos, que está internada em estado grave, é incerto.

O que se sabe do caso até aqui é que todas as duas doses previstas no protocolo de execução foram aplicadas na última quarta-feira (30), mas Christa Pike continuou apresentando sinais vitais. Cerca de uma hora após o início da execução, ela foi levada para um hospital. Segundo os advogados da vítima, ela chegou a unidade de saúde inconsciente e com lesões nos braços provocadas pela aplicação das substâncias.

Segundo a ABC, a defesa protocolou uma acusação de que o pentobarbital, substância da injeção, pode ter sido aplicada fora da corrente sanguínea por problemas nos acessos intravenosos, já que os braços de Pike chegaram ao hospital inchados, queimados e com bolhas.

Já as autoridades do Tennessee afirmam que os funcionários seguiram o protocolo oficial de execução. Após a polêmica, o governador do estado, Bill Lee, disse que mandou abrir investigações o caso.

Qual foi o crime cometido por Christa Pike?

Christa Pike foi condenada em pena de morte aos 18 anos, pelo assassinato de Colleen Slemmer, de 19 anos, em 1995.

As investigações apontam que Pike e seu então namorado, Tadaryl Shipp, levaram a vítima para uma área isolada e a agrediram e torturaram antes de matá-la. Pike foi condenada por homicídio e recebeu a sentença de morte já em 1996.

Dentro da cadeia, ela ainda foi novamente condenada, em 2001, por uma outra tentativa de homicídio, após atacar uma detenta.

Com a injeção letal marcada, 20 anos após a condenação, o caso ganhou popularidade por ser a primeira mulher executada pelas autoridades do Tennessee em mais de 200 anos.

Mas um ponto importante é que, após o agendamento, a defesa chegou a questionar o uso da injeção letal afirmando que ela tinha condições médicas que poderiam dificultar o procedimento, incluindo um distúrbio sanguíneo e veias consideradas pequenas.

Os advogados também tentaram reverter a condenação argumentando sobre o histórico de abusos sofridos por Pike na infância, questionado se essas questões haviam sido devidamente consideradas quando ela recebeu a sentença de morte em 1996.

Na noite da execução, os problemas apontados pela defesa se confirmaram, segundo os advogados.





O que acontece agora?

A situação é delicada. Segundo o próprio pelo Death Penalty Information Center, Pike é a primeira pessoa a permanecer viva depois de receber doses letais de medicamentos durante uma tentativa de execução.

Por ora, a tentativa fracassada não anulou a condenação letal. Ela ainda continua oficialmente sentenciada à morte, mas o episódio abriu uma nova briga judicial. A defesa pediu ao governador Bill Lee que o caso seja revertido de pena de morte a prisão perpétua.

Além de todas as novas questões judiciais, segundo os advogados que cuidam do caso, a prioridade neste momento é o estado de saúde da vítima. Segundo a última atualização, divulgada pela defesa na sexta-feira (2), Crista Pike permanece inconsciente e em “estado crítico” em um hospital na região de Nashville, enquanto a equipe médica trabalha para tentar retirar a substância de seu organismo.