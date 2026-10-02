Reprodução/TV Globo Lula, Flávio Bolsonaro, Cury, Caiado, Renan Santos e Zema

Os candidatos à Presidência da República se preparam neste sábado (3) para o último dia de campanha antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). Os principais presidenciáveis concentram os compromissos em São Paulo, Brasília e em seus principais redutos eleitorais.

Lula faz caminhada na Avenida Paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerra sua campanha com uma caminhada em São Paulo. A concentração está marcada para as 10h, na região da Avenida Paulista, na esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo.

O ato terá a participação do candidato ao governo paulista, Fernando Haddad (PT), e de aliados como o vice-presidente Geraldo Alckmin, vice na chapa de Lula, Marina Silva e Simone Tebet, candidatas ao Senado. A caminhada é o último ato público de Lula antes da votação.

Flávio Bolsonaro participa de motociata em Brasília

Flávio Bolsonaro (PL) participa neste sábado de uma motociata em Brasília. A concentração está marcada para as 9h, na Granja do Torto.

O ato, chamado pelos organizadores de “Motociata da Liberdade”, deve contar com a participação de Michelle Bolsonaro, Bia Kicis e da governadora do Distrito Federal, Celina Leão. A mobilização também foi convocada como uma homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

A agenda de Brasília é a informação mais recente divulgada pela campanha de Flávio para o sábado e substitui a indicação anterior de que o candidato faria uma carreata entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

Caiado permanece em Goiás

Ronaldo Caiado (PSD) encerra a campanha em Goiânia.

Às 8h30, participa de uma caminhada ao lado do candidato à reeleição ao governo de Goiás, Daniel Vilela (MDB), com saída da Praça Joaquim Lúcio, no setor Campinas, e chegada à Praça Botafogo.

Às 11h, os dois participam de uma carreata na Região Noroeste da capital, com concentração na Avenida Nerópolis, no setor Balneário Meia Ponte. À tarde, Caiado permanece em Goiânia e deve percorrer diferentes regiões da cidade em um palanque móvel.

Renan Santos percorre litoral e capital de SP

Renan Santos (Missão) encerra a campanha com compromissos em São Paulo. A agenda divulgada pela campanha prevê passagem por Santos, às 12h, e, posteriormente, por São Paulo, às 15h.

O candidato realizou nas últimas semanas uma caravana por diferentes cidades brasileiras.

Augusto Cury fica interior paulista

Augusto Cury (Avante) deve concentrar o último dia de campanha no interior de São Paulo.

O candidato não confirmou compromissos públicos para este sábado, último dia de campanha. O candidato retornou a Ribeirão Preto, onde mora, após cumprir agenda no Rio de Janeiro na quinta-feira (1º).

Zema não confirmou agenda pública

Romeu Zema (Novo) não tinha, até o fechamento desta reportagem, uma agenda pública de campanha confirmada para o sábado.

Últimas horas antes da votação

De acordo com a Justiça Eleitoral, este sábado é o último dia para a realização de caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de material de campanha. Essas atividades podem ocorrer até as 22h.





Além dos últimos atos de campanha, o sábado será marcado pela divulgação de novas pesquisas de intenção de voto.

O Datafolha prevê divulgar uma nova rodada sobre a disputa presidencial, com 4.006 entrevistados e margem de erro de dois pontos percentuais. A Quaest também tem divulgação prevista para o sábado, na véspera da votação.