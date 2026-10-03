Conteúdo gerado por IA Homem encontra R$ 670 mil em caixa eletrônico e devolve

Um homem de 37 anos de idade encontrou $128.514 (cerca de R$ 670 mil), em dinheiro, do lado de fora de um caixa eletrônico do Bank of America em Lewisville, nos Estados Unidos. E devolveu toda a quantia ao dono, de acordo com a polícia. As informações são da NBC.

A pessoa que achou o dinheiro não quis ser identificada. O que se sabe é que por volta de 10h do dia 3 de agosto, ele foi ao caixa eletrônico do Bank of America na cidade de 140 mil habitantes, no sul dos EUA. Ao avistar a bolsa, o barbeiro achou que ela pertencia a uma loja do Chick-fil-A, uma rede de fast food que fica perto do local. Mas ele estava enganado.

"Não pertencia àquela Chick-fil-A, então o cidadão ligou para o 911 para que os policiais viessem garantir o dinheiro", disse o chefe de polícia de Lewisville, Brook Rollins, para a NBC.

Os policiais concluíram que o dinheiro pertencia a uma agência do banco da cidade. Trabalhadores que faziam a manutenção do equipamento deixaram a bolsa para trás acidentalmente.

''Quando o detetive recebeu o relatório, o banco já havia entrado em contato sabendo que havíamos assumido a custódia (do dinheiro)", disse o policial.

O homem preferiu não ter seu nome levado ao conhecimento público e não recebeu recompensa, mas o banco expressou ''gratidão'' pela devolução.

Segundo a polícia, se ele ficasse com o dinheiro, poderia ser enquadrado por furto.







