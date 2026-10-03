Reprodução / Inmet Estados com alerta do Inmet

O final de semana começa neste sábado (3) com previsão de chuva e risco de tempestades na maior parte do Brasil. Nas cinco regiões do país, o tempo ficará instável com possibilidade maior de temporais nas áreas do Sul e do Sudeste, devido a atuação de um sistema de baixa pressão.

A Região Sul demandará um pouco mais de atenção, devido a formação de um ciclone extratropical no litoral, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). N o Sudeste, o cenário é de grandes acumulados de chuva, com aviso vermelho de grande perigo para parte de Minas Gerais e o oeste do Rio de Janeiro. Também há aviso laranja de perigo para áreas de São Paulo e Espírito Santo.

Veja a previsão por região:

Sul

A Região Sul começa o sábado podendo ter o tempo aberto com algumas poucas nuvens em grande parte dos estados, mas a situação vira ao longo do dia.

Segundo o Inmet, as nuvens aumentam durante a manhã e, à tarde, o céu fica encoberto em toda a região, com chuvas isoladas. Durante a noite, a instabilidade cresce com a possibilidade de tempestades no oeste e sudoeste do Paraná, centro e oeste de Santa Catarina e em todo o Rio Grande do Sul.

Essas áreas estão sob aviso laranja de perigo para tempestades. O Inmet também aponta possibilidade de granizo no norte do Rio Grande do Sul, podendo atingir a Região Metropolitana de Porto Alegre, o oeste de Santa Catarina e o oeste e sudoeste do Paraná.

A formação de uma área de baixa pressão no litoral da região deve favorecer a formação do ciclone extratropical na parte final do dia.

As temperaturas ficam mais baixas. Em Curitiba, a mínima será de 10°C e a máxima de 19°C. Em Florianópolis, os termômetros variam entre 14°C e 21°C. Já em Porto Alegre, a temperatura começa em 10°C e pode chegar a 26°C.

Sudeste



O Sudeste pela manhã ainda terá algumas cidades com períodos de estabilidade, mas fortes áreas de instabilidade avançam durante a tarde e à noite.

A previsão é de chuva, acompanhada de raios especialmente no centro, sul, sudeste e leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no nordeste e leste de São Paulo e no Espírito Santo.

O maior alerta está concentrado entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Inmet emitiu aviso vermelho de grande perigo para grandes acumulados de chuva no sudeste de Minas Gerais, na região de Juiz de Fora, e no oeste e noroeste do Rio de Janeiro.

Em outros pontos da região há aviso laranja de perigo para grandes acumulados no noroeste, norte e leste de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro e leste de Minas Gerais e centro e sul do Espírito Santo.

Em aviso amarelo de perigo potencial para tempestades, estão São Paulo, Rio de Janeiro, centro e sul do Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais.

As temperaturas, começando pelo Rio de Janeiro, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de apenas 23°C, com chuva e trovoadas ao longo do dia. Em São Paulo, a mínima será de 14°C e máxima de 24°C, enquanto Belo Horizonte, com mínima de 10°C e Vitória, com mínima de 18°C, podem chegar a máxima de 25°C.





Centro-Oeste

A região será mais uma afetada pelo tempo instável neste sábado. A previsão indica céu com nuvens e pancadas de chuva isoladas para quase todos os estados, com o nordeste de Mato Grosso e no norte de Goiás, podendo vir acompanhada de trovoadas isoladas.

Há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no noroeste, norte, centro, sul e leste de Mato Grosso, no norte e leste de Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal.

A única exceção é a região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde a previsão indica muitas nuvens, mas sem chuva.

As temperaturas também ficam amenas. Em Brasília, a mínima será de 18°C e a máxima não deve passar de 25°C. Em Goiânia, os termômetros ficam entre 21°C e 26°C. Já Campo Grande pode chegar aos 30°C, enquanto Cuiabá terá máxima de 32°C.

Norte

O sábado começa com chuva em boa parte da Região Norte. No oeste e sul do Amazonas, a previsão indica até a possibilidade de raios.Também são esperadas pancadas com trovoadas no centro e sul do Pará, sudoeste de Roraima e Tocantins.

No Acre, Rondônia e nordeste do Pará, há previsão de chuvas isoladas. Para o Amazonas, Rondônia, Tocantins e sul e sudoeste do Pará, está o aviso do Inmet é amarelo para perigo potencial para tempestades.

O norte do Pará e o Amapá devem se salvar destoando da maior parte do país, sem o risco de chuvas e com o tempo mais aberto.

Com os termômetros lá em cima, o calor continua forte na região. As maiores temperaturas devem chegar a bater uma máxima de 36°C em Boa Vista, Belém, Manaus e Porto Velho.

Nordeste

O Nordeste também não vai se livrar do calor, mas será afetado pela chuva deste sábado. A previsão indica tempo instável especialmente no interior da região, por causa do avanço das áreas de instabilidade pelo oeste do país.

Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro e sul do Maranhão, centro, sul e oeste do Piauí e noroeste, oeste e sudoeste da Bahia, áreas sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Durante a noite, a chuva pode atingir pontos do litoral leste da região, entre a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e o litoral leste do Rio Grande do Norte.

Entre as capitais nordestinas, a maior temperatura prevista é de 39°C em Teresina. Nas demais capitais, as máximas ficam entre 30°C e 32°C.