Divulgação/ pm Instrumentos apreendidos durante abordagem à jovens suspeitos de invadir casas no Morumbi, em São Paulo

Três adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, foram detidos pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (02), no bairro Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Os detidos são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos e furtos a mansões da região.

De acordo com informações da Polícia Militar, o trio se preparava para tentar invadir mais uma residência quando foi abordado. Com os jovens, os agentes encontraram duas armas falsas, luvas, mochilas, celulares, máscaras e ferramentas usadas para arrombar portas das casas.

A abordagem

Os agentes avistaram seis suspeitos enquanto faziam patrulhamento perto do estádio do MorumBis. Ao notar a presença da viatura, o grupo de suspeitos tentou fugir e dispensou mochilas e objetos em canteiros e arbustos; três dos adolescentes foram pegos e apreendidos, sendo levados ao 89º Distrito Policial (DP), no Jardim Taboão, já os outros três conseguiram escapar e ainda não foram localizados pelos policias.

De acordo com a corporação, um dos detidos já tinha passagem registrada pelo crime de furto, e outro já havia passado pela Fundação Casa. Os três suspeitos confessaram já ter participado de outros furtos e roubos passados a casas da região.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que os três adolescentes, que foram levados à delegacia, foram posteriormente liberados aos responsáveis legais. O caso foi registrado como tentativa de furto.





Assalto com reféns em setembro

A polícia afirma ainda que um dos três suspeitos que admitiram envolvimento em casos anteriores, estava presente no roubo a uma mansão na Rua Oscar de Almeida, também no Morumbi, no dia 6 de setembro. Na ocorrência, três moradores da casa que foi invadida foram mantidos reféns, e os criminosos levaram objetos de valor e um carro de luxo.

O veículo foi recuperado cerca de uma semana depois, em um desmanche na mesma região. Um homem foi preso por participação no crime, os outros suspeitos seguem foragidos.

De acordo com a Polícia, o grupo forçava fechaduras e pulava os portões para invadir as residências. Quando encontrava moradores dentro das casas, os criminosos os rendiam e mantinham as vítimas como reféns.

