Neemias Gonzaga/Agência O Dia Lula (PT) em caminhada de campanha na Cinelândia (RJ)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no centro do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (2), para caminhar com apoiadores em um dos seus últimos atos de campanha para o primeiro turno das eleições de 2026.

O evento começou por volta das 12h, saindo da Candelária em direção à Cinelândia. Lula seguiu o cortejo na traseira de um carro ao lado de Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (PSD), candidatos ao Senado, do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere (PSD), e de Rodrigo Neves (PSD), prefeito de Niterói.

No percurso, o candidato à reeleição acenou e cumprimentou o público, mas pouco falou. Lula tomou a palavra, de maneira breve, apenas duas vezes.

Na primeira, paralisou a passeata e pediu calma aos seus eleitores, relatando que, na aglomeração, uma grande quantidade de pessoas estava passando mal.

Em virtude da grande concentração, um vidro da estrutura do VLT chegou a quebrar, e a segurança foi acionada para isolar a área. Pouco tempo depois, a caminhada foi retomada.

Na segunda vez em que falou no carro de som, Lula se mostrou confiante para o resultado das urnas do próximo domingo (4), pediu apoio da militância para converter os indecisos e proferiu ataques ao seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

Ao se despedir, já próximo da Cinelândia, Lula puxou gritos como “bet nunca mais”, apoiou o fim da escala 6x1, defendeu o discurso de soberania nacional e reiterou o apoio aos seus candidatos aliados.

Neemias Gonzaga/Agência O Dia Multidão assiste Lula discursar no Centro do Rio





Últimas agendas de campanha

Ainda nesta sexta-feira, Lula estará em Belo Horizonte, para outra caminhada de campanha com apoiadores.

No sábado (3), último dia para atos permitidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula encerra sua campanha para as eleições presidenciais com outra passeata na Rua Augusta, em São Paulo.



