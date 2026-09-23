NOAA Pacífico Leste





Polo foi classificado como depressão tropical no domingo (20) à tarde, poucas horas depois se tornoue logo após furacão na segunda-feira (21), continuou se fortalecendo até alcançar categoria 5, dados apontam como a evolução mais rápida já registrada desde 1970, causada pelo Furacão Patricia.

O Polo apresentou ventos que chegaram a 177 km/h, sendo esse o registro mais rápido em 24 horas já documentado. Esse comportamento aconteceu pelo impacto do El Niño, que alterou a distribuição de calor no Pacífico, enquanto uma onda de Kelvin, também associada ao El Niño, contribuiu com o aquecimento de uma extensa camada de água muito quente, com temperaturas de 26,5°C e chegando a 73 metros de profundidade no Oceano, o que criou um ambiente favorável ao crescimento do furacão.

Eventos de crescimento extremamente rápido não são novidade no Pacífico Leste. Um dos casos marcantes foi o furacão Otis, em 2023, que em 12 horas passou de 113 km/h para 260 km/h.

O trajeto de Polo vem trazendo preocupações devido ao seu lento avanço, cerca de 10 km/h, próximo ao litoral do México, os ventos chegaram a 55 km a partir do centro, enquanto os de tempestade tropical, 150 km. Com previsão de acúmulos de chuva de até 200 mm, estados como Guerrero e Michoacán ficaram em estado de atenção.