Reprodução/BBC Pulseira de ouro tem cerca de 3.000 anos

Um caçador de tesouros encontrou uma pulseira de ouro com cerca de 3.000 anos enquanto usava um detector de metais em uma fazenda de Llanuwchllyn, em Gwynedd, no País de Gales. As informações são da BBC.

Especialistas do Museum Wales descobriram que a pulseira é feita por 92,8% de ouro. Seu valor foi estimado em até £ 20 mil (cerca de R$ 136 mil), mas o preço oficial ainda não foi definido.

Idris Thomas estava procurando objetos com um detector de metais por cerca de 20 minutos quando o equipamento indicou que havia algo enterrado na propriedade rural de Geraint Edwards.

No começo, pensei que fosse outro pedaço de papel-alumínio, e então vi um lampejo de ouro e cavei um pouco ao redor. Idris Thomas.





Thomas já usava detectores de metais havia dois anos depois de ver outras pessoas usando os equipamentos na televisão. Até então, seu maior achado tinha sido uma moeda de prata.

Para o caçador de tesouros, a descoberta foi algo que provavelmente não acontecerá novamente e ainda chamou o achado de uma descoberta "única na vida".

Estou absolutamente chocado, muito feliz, e é difícil descrever a sensação. Idris Thomas.





Uma análise feita por especialistas do Museum Wales mostrou que a pulseira teria sido produzida há cerca de 3.000 anos, durante o final da Idade do Bronze.

Uma audiência foi realizada em Caernarfon para decidir se o objeto deveria ser oficialmente classificado como tesouro. Durante a sessão, Sarah Riley, vice-legista da região noroeste do País de Gales, descreveu a descoberta como "absolutamente impressionante".

Os especialistas ainda disseram que a pulseira provavelmente pertenceu a um homem ou uma mulher de posição elevada dentro da comunidade agrícola da época.





Valor pode chegar a R$ 136 mil

Brett Hammond, CEO da Timeline Auctions, estimou que a pulseira possa valer entre £ 15 mil e £ 20 mil (aproximadamente R$ 102 mil a R$ 136 mil). O valor oficial, no entanto, ainda não foi definido.

Geraint Edwards, dono da propriedade onde o objeto foi encontrado, também afirmou estar interessado em descobrir de onde veio o ouro usado na peça. Edwards já havia dito que sempre teve a impressão de que suas terras tinham uma "sensação bastante única".

O Storiel Museum and Art Gallery mostrou interesse em comprar a pulseira depois que ela passar por uma avaliação independente do Treasure Valuation Committee, grupo responsável por definir o valor de objetos classificados como tesouros.