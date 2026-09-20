Um raro anel medieval de ouro será leiloado na Inglaterra por pelo menos R$ 70 mil. A peça pode ter pertencido a Matilda de Lancaster, Condessa de Ulster.
A joia foi encontrada em 31 de março de 2024 pelos amigos Aaron Pizzey, de 30 anos, e James Race, de 39, quando procuravam objetos usando detectores de metais.
Pizzey, que é professor de engenharia em uma faculdade de West Suffolk, contou como foi o momento da descoberta.
Meu Minelab Nox 800 deu um sinal forte. Ao cavar, vi em um torrão de terra a cor do ouro. ‘Ouro!’, gritei para Jim, que me ignorou, pensando que era uma piada. Então ele me viu acenando, segurando o selo com um grande sorriso no rosto. Aaron Pizzey, professor de engenharia em uma faculdade de West Suffolk.
A peça foi incluída no Portable Antiquities Scheme (PAS), um programa britânico que registra objetos antigos.
A venda está marcada para 22 de setembro de 2026, em Mayfair, Londres. O dinheiro será dividido entre os dois homens e o proprietário do terreno onde foi encontrado. Os amigos ainda afirmaram que pretendem usar a parte que receberem para comprar um novo detector de metais e fazer reformas em casa.
Anel tem pedra com imagem de grifo
O objeto é um anel-sinete, um tipo de anel que podia ser usado para deixar uma marca em cera ou outro material, funcionando como uma espécie de assinatura.
O anel tem uma pedra de cornalina com uma imagem de grifo gravada. O animal mitológico é uma criatura presente em histórias antigas, com corpo e patas traseiras de leão e cabeça e asas de águia. Durante a Idade Média, a criatura era usada como símbolo em brasões ligados à famílias.
Segundo o British Museum, o anel tem mais de 10% do metal precioso e mais de 300 anos.
Ao redor da pedra está escrito em lombarda "GRIFFVnMATILIELEMATILIOVR”. Segundo a descrição da Noonans, a inscrição pode significar “Grifo – Matilda – a – condessa materna”.
Essa possível tradução é uma das razões pelas quais o objeto foi relacionado a Matilda de Lancaster.
Quem era Matilda
Matilda nasceu por volta de 1310 e era bisneta do rei Henrique III da Inglaterra. Em 1327, ela se casou com William Donn de Burgh, 3º Conde de Ulster, passando a ser conhecida como Condessa de Ulster.
O casal teve uma filha, Elizabeth de Burgh. William foi assassinado em 1333, e sua morte provocou uma guerra civil na Irlanda. Depois disso, Matilda e a filha deixaram o país e passaram a viver na corte do rei Eduardo III, na Inglaterra.
Em agosto de 1343, Matilda se casou novamente, dessa vez com Sir Ralph de Ufford. Eles tiveram uma filha, Maud de Ufford.
Após a morte do segundo marido, Matilda passou a seguir a vida religiosa entre 1347 e 1348. Ela se tornou uma cônega do Priorado de Campsey, uma comunidade religiosa ligada aos agostinianos, em Suffolk.
Mais tarde, recebeu autorização do papa para criar uma comunidade das Clarissas na Abadia de Bruisyard, também em Suffolk. Matilda morreu e foi enterrada no local em 1377.
O local onde o anel foi encontrado, Stoke Ash, fica a aproximadamente 24 quilômetros do antigo Priorado de Campsey e também a cerca de 24 quilômetros da Abadia de Bruisyard.