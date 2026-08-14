Bundeswehr/Buddy Bartelsen Granadas de mão recolhidas na área de treinamento militar de Altengrabow, na Alemanha

Dois meninos, de 12 e 13 anos, encontraram uma granada da Segunda Guerra Mundial na noite de terça-feira (11), enquanto participavam de uma caça ao tesouro com detectores de metal em um acampamento de Dötlingen, na Alemanha.

A munição foi encontrada por volta das 21h10 (16h10 no horário de Brasília), em um parquinho. Ao perceberem que haviam encontrado um possível artefato militar antigo, os meninos deixaram o local e avisaram as equipes de emergência.

A polícia isolou a área e acionou o serviço responsável pela retirada de munições e outros objetos militares antigos.

Especialistas do Serviço de Remoção de Artefatos Militares do estado (KBD) analisaram o objeto e concluíram que se tratava de uma granada da Segunda Guerra Mundial. Segundo a avaliação, o artefato podia ser retirado do local com segurança.

A granada foi recolhida e levada para outro local pelo órgão e, como não apresentava risco que exigisse uma ação imediata no acampamento, não foi necessário retirar as pessoas do local nem destruir a granada com uma explosão.

Uma porta-voz da polícia afirmou que os meninos agiram corretamente ao sair da área e chamar as autoridades depois de encontrar o objeto.

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O que fazer ao encontrar uma munição antiga

A Baixa Saxônia, estado onde fica Dötlingen, foi atingida por combates durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, ainda podem existir no solo munições que não explodiram, como bombas, minas e granadas.

As orientações oficiais são para que qualquer pessoa que encontre um possível artefato militar antigo não toque nem tente mover o objeto. A recomendação é deixar o material onde está e avisar imediatamente a polícia, pelo número de emergência, ou a autoridade local responsável.

Esses objetos podem estar enferrujados, cobertos de terra ou danificados pelo tempo, o que pode dificultar sua identificação. Mesmo assim, uma batida, uma mudança de posição ou uma pressão sobre o artefato pode provocar uma explosão.

A orientação é deixar o objeto exatamente no lugar onde foi encontrado, sinalizar a área de maneira visível e avisar outras pessoas para que não se aproximem. Também é importante evitar movimentações e vibrações nas proximidades.

Caso alguém tenha pegado o objeto por engano, a recomendação é colocá-lo cuidadosamente no chão, sem jogá-lo ou tentar transportá-lo.





O serviço responsável pela remoção de artefatos militares recomenda ainda que, antes de obras que envolvam escavações ou alterações no solo, seja verificado se existe risco de haver munições antigas enterradas na área.

Uma das formas de fazer essa avaliação é consultar fotografias aéreas históricas feitas durante a Segunda Guerra Mundial. Essas imagens podem ajudar a identificar locais que foram atingidos por bombardeios.

Também pode ser necessário investigar o terreno com a ajuda de empresas especializadas na localização e retirada de munições antigas.