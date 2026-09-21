Formigas secas eram usadas como ingrediente em restaurante com duas estrelas Michelin na Coreia do Sul
Imagem gerada por IA
Formigas secas eram usadas como ingrediente em restaurante com duas estrelas Michelin na Coreia do Sul

O dono de um restaurante com duas estrelas Michelin foi condenado a pagar 15 milhões de wons, cerca de R$ 55 mil, por usar formigas secas como ingrediente em pratos servidos no estabelecimento. A decisão foi tomada na quarta-feira (16), pelo Tribunal Distrital Ocidental de Seul, na Coreia do Sul. As informações são da agência de notícias estatal Yonhap.

Segundo a acusação, o empresário, de 41 anos,  importava as formigas dos Estados Unidos e da Tailândia desde 2021. Entre os pratos estava uma sobremesa de sorvete coberta pelos insetos.

O Ministério Público havia pedido, em 20 de julho, que o empresário fosse condenado a um ano de prisão. 

O juiz considerou que as formigas são usadas como ingrediente em outros países. Por isso, segundo a decisão, o empresário não sabia que  esse tipo de inseto não era permitido para uso em alimentos na Coreia do Sul.

A justiça decidiu que o empresário, identificado apenas como Kim, foi condenado em primeira instância por violar as regras de segurança alimentar da Coreia do Sul. A empresa responsável pelo restaurante ainda recebeu uma multa separada de 10 milhões de wons, cerca de R$ 37 mil.

Metais acima dos limites

Ao justificar a condenação, o juiz Lee Se-chang afirmou que o caso deveria ser analisado para evitar problemas de saúde causados por alimentos e proteger a população.

Considerando o objetivo da lei de prevenir danos à saúde causados por alimentos e proteger e promover a saúde da população, além do fato de terem sido detectados metais pesados acima dos limites nos alimentos utilizados na preparação e venda, a responsabilidade não é leve. Lee Se-chang, juiz da 8ª Divisão Criminal do Tribunal Distrital Ocidental de Seul.



A sentença ainda levou em consideração que o empresário e a empresa admitiram os fatos e que Kim não tinha antecedentes criminais.


Lei proíbe certos insetos

Segundo a legislação sul-coreana, as formigas não estão entre as 10 espécies de insetos permitidas para consumo no país.

A lei local também define quantidades máximas de contaminantes que os insetos podem conter. Para as espécies autorizadas, o limite de chumbo é de 0,1 mg/kg, assim como o de cádmio. Já o limite para arsênio inorgânico  é de 0,1 mg/kg.

Há uma exceção para o chumbo, cujo limite pode chegar a 0,3 mg/kg no caso das larvas de duas espécies específicas.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2026-09-21/restaurante-michelin-e-multado-em-55-mil-por-servir-formigas.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes