Redação DW Sala de imprensa da Casa Branca vazia no dia em que as principais emissoras de TV suspenderam cobertura em defesa dos colegas barrados

As principais redes de televisão dos Estados Unidos concordaram nesta segunda-feira (21/09) em suspender a cobertura conjunta dos compromissos de Donald Trump por um dia, após o veto imposto a seus colegas da CNN, da MS NOW e do portal Politico, na última sexta.

Ao lado da CNN, as outras quatro emissoras que anunciaram a paralisação dividem a responsabilidade pela cobertura televisiva dos eventos presidenciais nos Estados Unidos. São elas: ABC, CBS, Fox News e NBC.

Essas empresas formam o grupo de imprensa da Casa Branca, um pequeno número de correspondentes, jornalistas de televisão e fotógrafos focados na cobertura jornalística da Presidência americana.

Esse pool representa todo o restante da imprensa em eventos com espaço restrito, como reuniões no Salão Oval, viagens no Air Force One e deslocamentos presidenciais. As informações, imagens e vídeos produzidos por essas cinco emissoras são compartilhadas com centenas de veículos de comunicação nos EUA e no exterior.

"Pela primeira vez em meus 30 anos cobrindo a Casa Branca, o presidente não terá uma câmera de uma emissora de TV nacional acompanhando suas atividades oficiais diárias e suas viagens", afirmou Peter Baker, repórter do jornal The New York Times.

Veículos movem ação contra governo

A tensão entre a Casa Branca e os meios de comunicação aumentou ainda mais nesta segunda após os três veículos impedidos de cobrir a Casa Branca moverem um processo contra o governo federal perante um juiz do Tribunal Distrital de Washington.

Segundo os veículos de imprensa, a ação poderá levar à realização de audiências e à apresentação de argumentos jurídicos pelo governo ainda nesta semana.

Na ação, os três veículos alegam que o veto seletivo do governo americano constitui "uma violação flagrante" da Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que protege a liberdade de imprensa.

"A Constituição não permite que um presidente ou qualquer outro agente governamental prive a imprensa de seus direitos garantidos pela Primeira Emenda, nem de seus interesses de liberdade e propriedade, sem aviso prévio ou devido processo, apenas por não gostar do conteúdo de sua cobertura jornalística", afirmaram os veículos na ação.

Trump, por sua vez, defendeu a medida em publicação feita na manhã desta segunda-feira em sua rede social.

"A Casa Branca não está promovendo um ataque à imprensa livre, algo que valorizo profundamente", escreveu. "Ela está promovendo um ataque às FAKE NEWS, algo que cresceu como um câncer em nossos amados Estados Unidos da América."

O vice-presidente americano, JD Vance, afirmou hoje que "cerca de 92%" das notícias publicadas pelos veículos vetados sobre Donald Trump e seu governo são "negativas".

"Ele não está proibindo os meios de comunicação. O que está dizendo é que não dará acesso privilegiado à Casa Branca se eles se dedicarem ao que, na prática, é propaganda."

Questionado sobre se considera a medida um ataque à liberdade de expressão, o vice-presidente respondeu que os veículos "ainda podem cobrir a Casa Branca de Trump".

O anúncio dos vetos representa uma escalada nos esforços de Trump para restringir coberturas jornalísticas que considera inaceitáveis, por meio de ações judiciais e medidas administrativas. Além de punir determinados veículos de comunicação, sua estratégia incluiu ataques a jornalistas, sobretudo mulheres.

sf (AP, EFE, ots)