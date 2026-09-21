Reprodução Criminosos furtam escritório de Milton Leite na Zona Sul de SP

O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite, cacique do União Brasil na capital, se entregou aos policiais da delegacia de Mogi das Cruzes na sexta-feira (18).

Ele era alvo de um mandado de prisão temporária na Operação Vectura Corrupta, que investiga um grupo suspeito de infiltrar os tentáculos do Primeiro Comando da Capital no sistema de ônibus coletivos de São Paulo.

A quadrilha atuava, de acordo com a investigação, em diferentes frentes. Tinha o controle de empresas de transporte, fraudava licitações, promovia articulações políticas e distribuía dinheiro para campanhas políticas.

Dois dias depois, uma grande coincidência aconteceu: o escritório político do ex-vereador em Santo Amaro, zona sul da capital paulista, foi invadido por criminosos. A ação durou 15 minutos.

Os bandidos levaram o HD que armazenava imagens do circuito interno de segurança e documentos. Deixaram para trás mais de R$ 19 mil em dinheiro. As notas estavam esparramadas pelo sofá. Deve ser o primeiro caso da história em que os ladrões se arriscam para entrar em um imóvel não se interessam por levar nada de valor da vítima.

Na bagunça, deixaram para trás documentos como talões de cheque, cartões bancários, um Bilhete Único até a carteirinha de filiação do ex-parlamentar ao Corinthians.

De duas uma. Ou os ladrões sabiam que o dono do imóvel iria passar um tempo fora e aproveitaram a brecha para levar um valioso HD ou a polícia está diante de um caso clássico, e mal disfarçado, de queima de arquivo.

Que parece uma grande coincidência, parece.