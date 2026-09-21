Divulgação / NFL NFL Rio Game





A Prefeitura do Rio junto ao Governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (21) um mega esquema operacional de trânsito e segurança para a partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, válida pelo NFL Rio Game 2026, no próximo domingo (27), no Maracanã, na Zona Norte.

Trânsito

A principal orientação é que os torcedores utilizem transporte público para chegar ao Maracanã. A Prefeitura do Rio informou aos motoristas que haverá restrições de estacionamento na região do estádio desde às 19h de domingo até duas horas depois do término da partida.

Segundo a CET-Rio, o planejamento de trânsito segue o mesmo modelo utilizado em grandes eventos realizados na cidade, como a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e a final da Libertadores.

Por conta dos bloqueios nos arredores, todo o trânsito no sentido Méier será desviado pela Rua Ceará, enquanto os veículos que seguirem em direção à Tijuca deverão utilizar a Rua Mariz e Barros.

Metrô

Para os que irão utilizar o metrô, o transporte ficará aberto das 7h até às 23h e a estação indicada para descer no Maracanã vai variar de acordo com o portão de acesso ao estádio:

Portões A e B: estação Maracanã/Rei Pelé, na Linha 2;

Portão C: estação São Francisco Xavier/Tijuca, na Linha 1;

Portões D e E: estação São Cristóvão, na Linha 2.



Segurança



O Governo do Estado informou que a operação especial de segurança vai começar já no dia 21 e vai até o dia 28 de setembro, com atuação integrada das polícias Civil e Militar com mais de 500 agentes.

Pela Polícia Civil, serão 215 agentes mobilizados, incluindo equipes de unidades especializadas, inteligência e operações aéreas.

No dia do evento, dentro do Maracanã, uma estrutura da 18ª DP será instalada para atendimento de ocorrências.

A Polícia Civil informou que também atuará no combate a fraudes relacionadas a ingressos e credenciamentos, falsificação de produtos e crimes contra o patrimônio.

Já a Polícia Militar vai mobilizar 360 policiais e 35 viaturas, com reforço concentrado no Maracanã, em estações de metrô e trens, centros de treinamento, hotéis e locais de eventos que antecedem a partida.

A corporação também ficará responsável pela escolta das delegações desde o Aeroporto Internacional do Galeão até os hotéis de concentração.





Bombeiros



O Corpo de Bombeiros informou que serão 11 profissionais trabalhando diretamente no local da partida, além do apoio dos Quartéis Central e de Vila Isabel.

Duas viaturas permanecerão de prontidão no Célio de Barros para atender emergências sendo uma para ocorrências de incêndio e salvamento, e outra especializada no atendimento a situações com múltiplas vítimas.

Itens proíbidos



A organização do NFL Rio Game informou que somente bolsas transparentes serão permitidas dentro do Maracanã para facilitar a inspeção dos objetos..

Também será proibida a entrada com garrafas de vidro, objetos perfurocortantes, fogos de artifício, materiais incendiários, armas de fogo, armas brancas e materiais de marketing não autorizados.



