Centro de Vida Selvagem de Cape Cod A tartaruga-diamante de duas cabeças foi encontrada em um ninho protegido em Wellfleet, Massachusetts

Uma tartaruga-diamante de duas cabeças foi encontrada na última quinta-feira (17) em um ninho protegido de Massachusetts, nos Estados Unidos.

O animal, de apenas 5,2 gramas, foi resgatado por profissionais do Santuário de Vida Selvagem da Baía de Wellfleet e levado para o Centro de Vida Selvagem de Cape Cod.

Embora já tenhamos nos deparado com essa condição incomum antes, cada caso nos dá uma nova oportunidade de aprender mais sobre a anatomia e fisiologia desses animais fascinantes. Nossa equipe veterinária monitorará de perto a pequena tartaruga enquanto aprendemos mais sobre como suas duas cabeças e corpos funcionam em conjunto. Centro de Vida Selvagem de Cape Cod.

























A anomalia, conhecida como bicefalia, ocorre quando dois gêmeos siameses não se separam completamente durante o desenvolvimento.

Apesar de a condição ser mais comum entre tartarugas e cobras, este é apenas o segundo caso registrado nos últimos cinco anos.

Segundo o National Geographic, muitos desses animais acabam morrendo jovens por dificuldades físicas, como competir por comida ou atacar uns aos outros.

Por enquanto, nossa equipe está monitorando de perto o apetite, o crescimento e o comportamento desse pequeno (ou dois?) filhote. Centro de Vida Selvagem de Cape Cod.

















*Estagiária sob supervisão



