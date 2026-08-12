Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Claudia Plamp Chapéu de ouro produzido entre 1000 a.C. e 800 a.C.

Um chapéu de ouro produzido entre 1000 a.C. e 800 a.C. pode ter sido usado para fazer cálculos de calendário e acompanhar fenômenos astronômicos, incluindo eclipses.

Conhecido como Chapéu de Ouro de Berlim, o objeto tem 74 centímetros de altura, pesa cerca de 480 gramas e foi feito de uma única peça de ouro.

A peça faz parte da coleção do Museum für Vor- und Frühgeschichte, em Berlim, e está exposta no Neues Museum. É considerado um objeto de uso ritual da Idade do Bronze e teria sido produzido na Europa Central.

Sua superfície é coberta por centenas de círculos e outros símbolos que podem representar uma forma de acompanhar os ciclos do Sol e da Lua.

Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Vor- und Frühgeschichte / Claudia Plamp Detalhe do Chapéu de Ouro de Berlim





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Um calendário gravado no ouro

A principal pista sobre uma possível função de calendário está nos desenhos gravados em sua superfície. Os símbolos aparecem organizados em diferentes faixas e áreas, com círculos de vários tamanhos e outros elementos associados ao Sol, à Lua e a Vênus.

Segundo a análise apresentada pelo arqueólogo alemão Wilfried Menghin, essa organização pode representar um sistema de calendário que combinava os movimentos do Sol e da Lua. Esse tipo de calendário é chamado de lunissolar, ou seja, considera os dois ciclos para acompanhar a passagem do tempo.

Assim, os círculos poderiam ter sido usados como marcas de contagem, permitindo relacionar determinados grupos de símbolos a períodos de dias e meses.





Um ciclo de 19 anos

O Chapéu de Ouro de Berlim possui 19 áreas ornamentadas, além de diferentes padrões formados por círculos. A análise de Menghin registra 1.701 anéis concêntricos e outros 38 símbolos associados às luas, chegando a 1.739 elementos considerados na interpretação.

A análise identifica no objeto uma possível representação de um ciclo de 19 anos. Nesse período, os ciclos do Sol e da Lua podem voltar a ficar próximos por meio da inclusão de meses extras no calendário.

O sistema representado no chapéu teria como referência 228 meses solares e 235 meses lunares. Como esses ciclos não têm exatamente a mesma duração, seria necessário fazer ajustes ao longo dos anos para manter o calendário de acordo com os movimentos observados no céu.

Na prática, isso permitiria acompanhar a diferença entre os meses definidos pelo ciclo solar e aqueles baseados nas fases da Lua. O estudo aponta que as marcas do objeto tinham diversas correspondências com cálculos relacionados à duração desses períodos.

Uma das possibilidades é que o chapéu pudesse ajudar a determinar a época de festas relacionadas às fases da Lua. O mesmo sistema também poderia, em determinadas condições, ser usado para fazer cálculos relacionados a fenômenos astronômicos, como eclipses.